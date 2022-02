Segreteria Sanità: Ricerca, internazionalizzazione e condivisione di personale sanitario e amministrativo: firmato un ampio accordo di collaborazione tra Repubblica di San Marino e Regione Siciliana Ciavatta: “Un primo tassello per l’obiettivo di aumentare l’autorevolezza del sistema sanitario sammarinese e in tal modo divenire una opzione allettante per professionisti e una ambita destinazione per i pazienti”.

Una cooperazione a ampio raggio in tutti i settori socio-sanitari, passando dalla prevenzione collettiva nei luoghi di vita e di lavoro alla ricerca e innovazione tecnologica, dalla lotta contro le malattie infettive alla creazione di un programma di collaborazione scientifica e formativa, nonché di attività di scambio di personale di ricerca, di studenti e di professionisti operanti sui rispettivi territori. Sono questi i contenuti alla base dell’accordo di collaborazione firmato questa mattina tra la Repubblica di San Marino e la Regione Siciliana, nelle figure del Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale Roberto Ciavatta e l’Assessore della salute della Regione Siciliana Avv. Ruggero Razza.

Le parti si impegneranno inoltre a ricercare forme di collaborazione nell’ambito dei programmi e nella partecipazione a bandi dell’Unione Europea dedicati al settore sanitario. Più nello specifico, l’accordo raggiunto permetterà la partecipazione a tavoli tecnici delle rispettive strutture tecnico-amministrative, volte a:

sviluppare un sistema informativo sanitario e sociale;

tutelare la salute della popolazione nei luoghi di vita e di lavoro, con particolare riguardo alla prevenzione ed al controllo delle malattie trasmissibili e non, alla sicurezza alimentare ed a strategie comuni per promuovere corretti stili di vita;

favorire la ricerca, sperimentazione e innovazione, sviluppando, nel rispetto delle reciproche normative in materia, sinergie in ambito clinico terapeutico - incluse le terapie avanzate biologiche - socio-sanitario ed organizzativo-gestionale.

La collaborazione potrà attuarsi concretamente in molteplici modalità: attività di ricerca e scientifiche integrate, scambio di pubblicazioni e documentazioni scientifiche e didattiche, organizzazione congiunta di incontri e seminari, scambio di esperti amministrativi in ambito sanitario e di professionisti sanitari medici e del comparto. Tutte le spese derivanti dall’attuazione dell’accordo troveranno copertura nei bilanci delle parti.

Roberto Ciavatta (Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale): “Ritengo che l’accordo firmato con la regione Siciliana sia estremamente importante, e apra occasioni di collaborazione in ulteriori progetti di internazionalizzazione che colgano l’obiettivo di aumentare l’autorevolezza del sistema sanitario sammarinese, e in tal modo divenire una opzione allettante per professionisti e una ambita destinazione per i pazienti. Ringrazio personalmente l’Assessore Razza per la grande disponibilità dimostrata.”



