Segreteria Sanità: ringraziamenti per fornitura Remdesivir

La Segreteria di Stato per la Sanità desidera informare la cittadinanza che, a seguito dell'attivazione dell'accordo di collaborazione del marzo scorso con il Ministero della salute italiano, sottoscritta dal Segretario di Stato Roberto Ciavatta e dal Ministro Roberto Speranza, da oggi, con l'arrivo nel nostro territorio del farmaco Veklury il cui principio attivo è il Remdesivir, l’unico registrato nella terapia contro la Sars-Cov2, è stato possibile superare le problematiche che le nuove disposizioni internazionali ponevano per l'acquisizione del suddetto farmaco. I 48 flaconi ricevuti questa mattina rappresentano quindi una importante scorta. La Segreteria di Stato per la Sanità nel ringraziare sentitamente per l'essenziale interessamento il Ministro per la Salute Roberto Speranza, il Direttore AIFA Nicola Magrini e il Segretario Generale del Ministero per la Salute Giuseppe Ruocco, desidera inoltre informare la cittadinanza di due prossimi accordi: con l'Italia per la fornitura del vaccino contro il Covid 19 e con l'UE per l'inclusione nel Joint Procurement Agreement per i farmaci. Quest'ultimo accordo permetterà alla Sanità sammarinese di accedere direttamente alle forniture di prodotti farmaceutici, garantite dalle case produttrici, parimenti agli Stati membri dell'Unione Europea.