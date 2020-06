Segreteria Sanità: Servizio Online Cedolini Pensioni

La Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale comunica che, dal prossimo mese di luglio, Banca Centrale sospenderà l’invio dei cedolini mensili delle pensioni e sarà attivato, già dal mese di giugno, il nuovo servizio online di informazione. L’eliminazione del materiale cartaceo, ad esempio per ciò che riguarda le “ricette on-line”, ha già trovato collocazione nel periodo di emergenza da COVID-19. Diversi sono i vantaggi dell’assenza di carta: minor impatto ambientale, maggiore trasparenza, maggiore privacy e minori costi. Per tutti i pensionati è stata creata una sezione ad hoc sul portale PA (https://www.pa.sm/), già utilizzata per la compilazione del proprio IGR, ad esempio, che permette al pensionato o al delegato di consultare immediatamente il cedolino. Il cedolino viene immediatamente caricato sul portale ed è subito visualizzabile dall’utente, si evitano di fatto smarrimenti o mancati/tardivi recapiti delle lettere. Coloro che volessero continuare a ricevere la forma cartacea del cedolino, potranno farne richiesta all’ISS (all’Ufficio Prestazioni Economiche- Sezione Pensioni) dietro versamento delle sole spese vive di spedizione pari a euro 0,70 per i recapiti nella Repubblica di San Marino ed euro 1,10 per i recapiti in Italia. Con l’erogazione della pensione del prossimo mese di giugno, assieme all’ultimo cedolino in formato cartaceo, sarà inviata ad ogni pensionato un’informativa circa la nuova procedura e i contatti di riferimento attivi per la richiesta di chiarimenti. Per ogni richiesta di chiarimento ci si potrà rivolgere dal lunedì al venerdì al numero 0549 994745 dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

c.s. Segreteria di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale