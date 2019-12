Segreteria Sanità: Udienza dagli Eccellentissimi Capitani Reggenti per l’Associazione Aslem

Segreteria Sanità: Udienza dagli Eccellentissimi Capitani Reggenti per l’Associazione Aslem.

Nella giornata odierna, ASLEM - l’Associazione Sammarinese per la lotta contro le leucemie e le emopatie maligne - ha presentato alla Reggenza l’iniziativa benefica della vendita delle Stelle di Natale che, come ogni anno, si svolgerà nelle giornate dal 5 all’8 dicembre.

Si potranno trovare all’Ospedale di Stato, al Discount Giorgetti di Valdragone, alla COAL di Fiorentino, alla Titancoop di Dogana e Valdragone e al Centro Azzurro.

Come di consueto il ricavato delle Stelle di Natale andrà a finanziare i progetti sostenuti e promossi da ASLEM da sempre impegnata nel promuovere la ricerca scientifica e la ricerca di nuovi giovani donatori da iscrivere nel Registro Donatori Midollo Osseo.

“Andiamo molto fieri di questa iniziativa - sottolinea il Segretario di Stato per la Sanità Franco Santi - perché ha permesso negli anni di raccogliere significativi fondi destinati al finanziamento di progetti di Ricerca Scientifica e di Assistenza Sanitaria ed ha contribuito a far conoscere i progressi nel trattamento dei tumori del sangue. I rilevanti risultati negli studi scientifici e le terapie sempre più efficaci e mirate, hanno infatti determinato un grande miglioramento nella diagnosi e nella cura dei pazienti ematologici. Grazie alla generosità dei sostenitori di Aslem è stato possibile salvare delle vite umane ed è necessario però continuare su questa strada per raggiungere nuovi obiettivi e rendere leucemie, linfomi e mielomi sempre più guaribili.“

“Ringrazio di cuore tutti coloro che sostengono da tanto tempo l’attività dell’Associazione – ribadisce la Presidente dell’Associazione Patrizia Cavalli - in quanto ci permettono di sostenere i costi del progetto che oggi ci sta più a cuore oltre alla Ricerca scientifica, che è quello di iscrivere sempre più giovani nel registro mondiale di donatori di midollo osseo. Un grazie particolare va ai 137 ragazzi, nuovi iscritti nel registro mondiale donatori di midollo.”

La vendita delle Stelle di Natale, grazie al lavoro e all’impegno di tanti volontari che rappresentano per l'associazione un patrimonio inestimabile, rappresenta ormai un appuntamento irrinunciabile fatto di traguardi importanti, grandi successi e tanta solidarietà.

Un ringraziamento a tutti coloro che anche quest’anno contribuiranno a rendere queste giornate testimonianza tangibile della sensibilità e della vicinanza della nostra comunità ai pazienti colpiti da malattie così impattanti e alle loro famiglie.



Comunicato stampa

Segreteria di Stato Sanità

