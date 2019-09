Segreteria Sanità: Visita e donazione dei Capitani Reggenti al reparto di Neonatologia di Rimini

Questa mattina gli Ecc.mi Capitani Reggenti, Nicola Selva e Michele Muratori, si sono recati in visita al reparto di Neonatologia dell’Ospedale “Infermi” di Rimini. Ad accompagnare i Capi di Stato di San Marino, una delegazione composta dal Segretario di Stato per la Sanità Franco Santi, dal Direttore Generale dell'Istituto di Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino Andrea Gualtieri, dal Direttore Socio sanitario Mara Morini e dal Direttore della UOC Pediatria Dott. Nicola Romeo. Ad accogliere la delegazione sammarinese Marcello Tonini - Direttore generale Ausl Romagna, Stefano Busetti - Direttore sanitario Ausl Romagna, Gianfranco Cicchetti - Direttore medico presidio ospedaliero di Rimini, Gina Ancora - Direttore Terapia Intensiva Neonatale (TIN) Rimini dell'Ausl Romagna ed Enrico Sabatini - Direttore Attività tecniche Ausl Romagna che hanno accompagnato gli Ecc.mi Capitani Reggenti nei reparti del Dipartimento materno infantile e Terapia Intensiva Neonatale. Occasione della visita, la consegna di un assegno come donazione da parte della Reggenza, in quanto l'Unità Operativa “Neonatologia – Terapia Intensiva Neonatale” (TIN) di Rimini rappresenta una struttura di assoluta eccellenza della sanità italiana, che fornisce assistenza a circa 3.500 pazienti complessivamente, di cui circa 60 all’anno con un peso al di sotto del chilo e mezzo. Si tratta di una realtà con cui l’Istituto per la Sicurezza Sociale di San Marino vanta una consolidata e forte collaborazione, in quanto ogni anno assiste, nelle delicate fasi del parto e nei momenti successivi, alcuni piccoli sammarinesi e i loro genitori.

