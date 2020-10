Segreteria Sport e Lavoro: Il Presidente della FIA Jean Todt in visita al RallyLegend

Il numero uno dell’automobilismo mondiale Jean Todt, Presidente della FIA e Ambasciatore della Repubblica di San Marino, ha visitato ieri il LegendVillage di Rallylegend accompagnato dal Segretario di Stato per lo Sport Teodoro Lonfernini e dal Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati.

La visita del Presidente Todt, amico della Repubblica, certifica il successo di Rallylegend, la più importante manifestazione sportiva in territorio sammarinese che attira ogni anno migliaia di appassionti al seguito di vetture legendarie e campionissimi di ogni tempo.

Teodoro Lonfernini (Segretario di Stato per lo Sport): “Il successo di Rallylegend passa dalle emozioni che questi piloti e queste vetture regalano agli appassionati. La visita odierna del Presidente della FIA Jean Todt omaggia la Repubblica e gratifica l’impegno degli organizzatori di questa incredibile manifestazione. Abbiamo temuto che l’edizione numero 18 di Rallylegend non ci potesse essere e invece, grazie alla grandissima esperienza degli organizzatori siamo qui, in sicurezza, con un pubblico caloroso come quello degli anni passati”.

Comunicato stampa

Segreteria di Stato per lo Sport