Segreteria Territorio: accordo tra l’Ufficio del Turismo e il Consorzio Terra di San Marino

La Segreteria di Stato per il Territorio, l’Ambiente e il Turismo, unitamente al Dipartimento Economia e all’Ufficio del Turismo, hanno il piacere di comunicare alla cittadinanza che nella giornata di oggi, 30 settembre, è stato sottoscritto il contratto di sinergia pubblico – privato, oggetto della delibera del Congresso di Stato n.20 del 2 settembre 2019, tra l’Ufficio del Turismo e il Consorzio Terra di San Marino, che vanta un carattere di esclusività per essere l’unica realtà del territorio sammarinese a consorziare tutti gli enti cooperativi agricoli e le associazioni di categoria del settore, oltre che per annoverare l’Ecc.ma Camera tra i propri soci. In linea con le attuali tendenze turistiche, il suddetto accordo deriva dalla manifesta sintonia tra l’esigenza di qualificare l’immagine identitaria di San Marino come destinazione turistica anche attraverso la valorizzazione dei prodotti tipici e tradizionali del territorio, di cui, da tempo, si è fatto promotore l’Ufficio del Turismo, e le peculiarità del Consorzio Terra di San Marino, in grado di implementare le attività di “Typical& Cooking Class”, prodotto obiettivo previsto dal Piano Strategico per il Turismo della Repubblica di San Marino quinquennio 2019-2023, dal Piano Triennale di Promozione Turistica (2019-2021) e dal Piano Annuale di Promozione Turistica (2019). Con la sottoscrizione dell’accordo, le parti mettono reciprocamente in campo le proprie risorse, anche attraverso l’apertura di un punto vendita dei prodotti tipici in via Eugippo, zona di grande afflusso turistico del Centro storico, presso uno dei locali ad uso commerciale di proprietà dell’Ecc.ma Camera, che verrà condotto in comodato d’uso gratuito per un periodo iniziale di tre anni. Al fine di perseguire le finalità di promozione dei prodotti tipici, il punto vendita del Consorzio Terra di San Marino praticherà orari di apertura coerenti con le previsioni dei principali flussi turistici, comprensivi dei giorni di sabato, domenica, e festivi, ed in occasione di eventi e/o educational, organizzerà visite guidate su richiesta dell’Ufficio del Turismo alla scoperta di produzioni locali che possano valorizzare il territorio e la relativa immagine turistica, oltre ad eventi e/o corsi di approfondimento, curerà cooking class e degustazioni di prodotti tipici in occasione di educational tour, valorizzerà i prodotti tipici attraverso lo studio di itinerari enogastronomici in territorio. L'Ufficio del Turismo ha trovato nel Consorzio Terra di San Marino un partner ideale nell’organizzazione di degustazioni ed altre attività in ambito enogastronomico, durante la programmazione degli eventi turistici. Per tali ragioni metterà a disposizione del Consorzio un pacchetto di visibilità a supporto delle relative attività di comunicazione, garantendone la visibilità all’interno del sito www.visitsanmarino.com, negli omologhi canali social e nei canali social istituzionali, oltre che all’interno dei comunicati stampa contenenti i prodotti turistici sul mercato italiano ed estero, presentando contenuti promozionali in occasione di fiere o eventi promo-commerciali organizzati dall’Ufficio stesso in Italia e all’estero, e svolgendo attività di promozione del prodotto turistico Typical& Coking Class attraverso gli strumenti del piano media annuale.

Comunicato stampa

Segreteria di Stato per il Territorio, l’Ambiente e il Turismo