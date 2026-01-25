Segreteria Territorio. Agricoltura: qualità, sostenibilità e giovani al centro delle politiche del Paese

La Segreteria di Stato con delega all’Agricoltura ringrazia tutti i membri della Commissione Risorse Agricole Ambientali per il proficuo confronto sviluppato nel corso degli ultimi mesi, un lavoro che continua a rafforzare il comparto agricolo sammarinese, orientandolo sempre più verso il miglioramento qualitativo delle produzioni e superando una logica esclusivamente quantitativa. In questa direzione, la Segreteria ha promosso e incentivato le buone pratiche agronomiche e il miglioramento ambientale, lavorando sulla qualità delle produzioni e rafforzando in modo specifico il sostegno ai giovani agricoltori e allevatori. Per quanto riguarda il settore zootecnico, l’obiettivo è il consolidamento di un modello produttivo fondato su:

• il sostegno all’allevamento di qualità, con particolare attenzione al benessere animale, all’alimentazione controllata e al radicamento territoriale delle aziende;

• la valorizzazione della linea vacca-vitello, quale modello coerente con la sostenibilità ambientale e la qualità delle produzioni, anche attraverso lo sviluppo del Centro Zootecnico di Gaviano.

La Segreteria di Stato, in accordo con le decisioni assunte dalla Commissione Risorse Agricole Ambientali, conferma inoltre il ruolo strategico dell’agricoltura biologica, disponendo un incremento progressivo delle risorse destinate ai premi di produzione e alle attività di promozione, favorendo l’integrazione tra produzioni biologiche e ristorazione locale. Sul fronte della promozione e dello sviluppo della filiera, il Consorzio Terra di San Marino è individuato quale soggetto di riferimento per la valorizzazione delle produzioni agricole e agroalimentari sammarinesi, con il compito di sostenere le filiere già avviate e di promuovere l’integrazione tra agricoltura, turismo ed enogastronomia. In questo quadro si inserisce la continuità del progetto “Dalla Terra alla Tavola”, che ha registrato risultati significativi, coinvolgendo oltre 40 ristoranti e contribuendo a un incremento delle vendite di vino della Cantina di circa il 15%, a conferma dell’efficacia delle politiche di filiera e della collaborazione tra produzione agricola e ristorazione locale. Tali risultati saranno ulteriormente consolidati attraverso iniziative di comunicazione, valorizzazione territoriale e il coinvolgimento attivo del sistema scolastico. Particolare attenzione sarà infine riservata alla valorizzazione dei giovani agricoltori e allevatori e al coinvolgimento delle giovani generazioni in percorsi di conoscenza, formazione e avvicinamento al settore agricolo, considerato un investimento strategico per il futuro della Repubblica di San Marino.

c.s. Segreteria di Stato per il Territorio, l’Ambiente e l’Agricoltura









