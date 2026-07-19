Segreteria Territorio: al via gli interventi di asfaltatura e il piano per il nuovo guad rail

Segreteria Territorio: al via gli interventi di asfaltatura e il piano per il nuovo guad rail.

La Segreteria di Stato per il Territorio, in collaborazione con l’A.A.S.L.P., dà il via agli interventi previsti dal piano delle asfaltature e delle manutenzioni stradali 2026, un importante programma che interesserà tutti i nove Castelli della Repubblica. Con un investimento di quasi 2 milioni di euro, i lavori saranno realizzati tra luglio e ottobre 2026, compatibilmente con le condizioni meteo, e riguarderanno sia le principali arterie di collegamento sia numerose strade urbane e consolari dando continuità all’attività di manutenzione ordinaria e straordinaria sul territorio. L’obiettivo è migliorare la sicurezza della circolazione, la qualità delle infrastrutture e il decoro del territorio, intervenendo sulle situazioni che richiedono maggiore attenzione. Il programma nasce da un lavoro costante di monitoraggio svolto dall’A.A.S.L.P. e dalla Segreteria di Stato, grazie al confronto con le Giunte di Castello e alle segnalazioni provenienti dal territorio, così da programmare gli interventi in base alle reali esigenze delle comunità. Contestualmente prende avvio anche il programma pluriennale di miglioramento della sicurezza della Superstrada di San Marino, che prevede la progressiva sostituzione e l’adeguamento dei guard rail ai più recenti standard di sicurezza, quale primo passo di un più ampio progetto di messa in sicurezza dell’intera infrastruttura. Il piano comprenderà inoltre, negli anni, ulteriori interventi finalizzati a rendere la Superstrada sempre più sicura per automobilisti e pedoni. La Segreteria di Stato desidera inoltre ringraziare l’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici e tutto il personale tecnico e operativo, che con professionalità e costante impegno rende possibile la programmazione e la realizzazione di interventi fondamentali per la sicurezza e la qualità delle infrastrutture del Paese. Durante l’esecuzione dei lavori potranno verificarsi temporanee modifiche alla viabilità. La Segreteria di Stato invita pertanto i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica di cantiere e ringrazia fin d’ora per la collaborazione. Un impegno concreto e continuo per rendere le strade di San Marino sempre più sicure, efficienti e curate.

c.s. Segreteria di Stato per il Territorio

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