Segreteria Territorio: Al via i lavori per l’ampliamento dello stabilimento Alutitan a Chiesanuova.

La Segreteria di Stato per il Territorio rende noto con soddisfazione l’avvio del cantiere per l’ampliamento dello stabilimento Alutitan, ubicato nel Castello di Chiesanuova.

Il progetto prevede la realizzazione di nuovi spazi destinati a magazzino e a lavorazioni meccaniche, finalizzati al potenziamento della produzione di profili in alluminio. Un intervento strategico che conferma la costante evoluzione di una realtà industriale fortemente radicata nel territorio, capace di generare valore in termini di crescita economica e occupazionale per il Paese.

Alla visita del cantiere hanno preso parte, oltre ai tecnici incaricati e ai rappresentanti dell’azienda, anche il Segretario di Stato per il Territorio Matteo Ciacci, quale espressione concreta della vicinanza delle Istituzioni alla realtà produttiva sammarinese. Un segnale tangibile dell’attenzione che l’Esecutivo sammarinese riserva allo sviluppo del comparto industriale, riconosciuto come elemento di notevole importanza per la competitività e la sostenibilità del sistema economico della Repubblica di San Marino.

