Segreteria Territorio: al via il progetto "Cammino del Titano"

La Segreteria di Stato per il Territorio, l’Ambiente, il Turismo e l’Agricoltura ha il piacere di comunicare alla cittadinanza che, nell’ambito delle attività di revisione e completamento della rete sentieristica sammarinese, è in procinto di essere attuato il progetto del “Cammino del Titano”, di altri itinerari di interesse storico - escursionistico - ambientale e dei collegamenti con la rete sentieristica dei territori confinanti con la Repubblica di San Marino. Il costo complessivo delle opere è di circa € 47.000 e le relative gare d’appalto sono state curate direttamente dall’U.G.R.A.A. che attuerà la supervisione dei lavori anche con l’ausilio di un consulente esterno appositamente incaricato. L’inizio lavori è previsto per lunedì 26 agosto per una durata presumibile di 4-5 mesi; condizione variabile anche in base alle condizioni climatiche. Il “Cammino del Titano” si inserisce nell’ambito dello sviluppo dell’Outdoor & Sport Activity, uno dei prodotti turistici scelti come prioritari dal Piano Strategico per il Turismo della Repubblica di San Marino per il quinquennio 2019-2023 e confermato dai documenti di pianificazione esecutiva di medio e breve periodo, approvati con delibera del Congresso di Stato n. 79 del 29 dicembre 2019. Il progetto fu presentato ai portatori di interesse della filiera turistica nella seduta dedicata all’Outdoor & Sport Activity dell’apposita Commissione dello scorso 18 ottobre 2018, suscitando grande interesse e soddisfazione. S’intende infatti creare un’attrattiva di forte richiamo su cui poter sviluppare interventi collaterali di piccola ospitalità “non convenzionale” e centri di servizi turistici nell’ambito dei percorsi trekking, con importanti ricadute in termini di nuove attività turistiche finalizzate a valorizzare il turismo lento, le risorse naturalistiche e gli stupendi paesaggi del nostro paese sconosciuti ai più.

c.s. Segreteria di Stato Territorio