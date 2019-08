Segreteria Territorio. Bando di selezione - Collaborazioni Progetto San Marino BIO

La Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente, il Turismo comunica che si sono conclusi i lavori della Commissione di valutazione del Bando di selezione per l'assegnazione di n.2 incarichi di collaborazione con la Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente, l’Agricoltura, il Turismo finalizzati all’attuazione del progetto “SAN MARINO BIO” autorizzato con delibera del Congresso di Stato n. 33 del 30 maggio 2019. La graduatoria finale di merito redatta dalla Commissione di valutazione è consultabile sul sito del Dipartimento Territorio e Ambiente ( http://dipartimentoterritorio.pa.sm/ ) e presso le sedi della Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente e dell’Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole.

c.s. Segreteria di Stato Territorio