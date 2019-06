Segreteria Territorio: bando San Marino bio

La Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente, l’Agricoltura, il Turismo comunica alla cittadinanza che è stato emesso il Bando di Selezione per titoli e colloquio per l'assegnazione di n.2 incarichi di collaborazione finalizzati all'attuazione del Progetto " SAN MARINO BIO”.

Il Titolo di studio richiesto è laurea specialistica magistrale delle seguenti classi o laurea vecchio ordinamento equiparata a mente dell'Allegato n.4 della Legge 5 ottobre 2011 n.161:

- Biologia (LM06)

- Biologie agrarie (LM07)

- Biotecnologie industriali (LM08)

- Medicina veterinaria (LM42)

- Scienze naturali (LM60)

- Scienze e tecnologie agrarie (LM69)

- Scienze e tecnologie alimentari (LM70)

- Scienze e tecnologie forestali ed ambientali (LM73)

- Scienze Zootecniche e Tecnologie Animali (LM86)

Vi invitiamo a consultare ulteriori dettagli e tutti i requisiti richiesti per poter partecipare accedendo al sito del Dipartimento Territorio e Ambiente al seguente link:

http://www.dipartimentoterritorio.pa.sm/ , nella sezione specifica Bandi.

Il suddetto bando si svolgerà prevalentemente presso l’Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole del Dipartimento Territorio ed Ambiente.

Comunicato stampa

San Marino Bio