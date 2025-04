Segreteria Territorio: bonifica in corso a Fiorentino contro le esche avvelenate

La Segreteria di Stato per il Territorio, l’Ambiente e l’Agricoltura, in sinergia con la Giunta di Castello di Fiorentino, comunica che, con il coordinamento del Servizio di Vigilanza Ecologica dell’Ufficio Gestione Risorse Agricole e Ambientali e grazie all’impegno congiunto del Dipartimento Prevenzione dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, del Settore Verde Pubblico dell’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici, e del Servizio Igiene Urbana dell’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici, è in corso l’intervento di bonifica nella zona colpita dal triste fenomeno delle esche avvelenate, attribuite al cosiddetto “killer dei cani”.

Il lavoro collettivo di tutti gli attori coinvolti consentirà di mettere in sicurezza l’area, rimuovendo i residui di materiale tossico e intensificando i controlli per prevenire ulteriori rischi per la comunità e per gli animali. Un ringraziamento particolare va a tutti gli operatori che, con dedizione, contribuiscono a questo sforzo comune.

La Segreteria di Stato per il Territorio, l’Ambiente e l’Agricoltura esprime profonda vicinanza ai cittadini colpiti da questa tragedia, in particolare a coloro che hanno subito la perdita dei propri compagni a quattro zampe. La sicurezza del nostro territorio e il legame tra le persone e gli animali domestici sono valori irrinunciabili della nostra comunità, per questo, confidando nelle indagini in corso e nella collaborazione di tutti per prevenire futuri episodi, auspica che la Giustizia faccia rapidamente chiarezza sull’accaduto, assicurando un esempio di rigorosa applicazione della legge, affinché simili atti di crudeltà non si ripetano.

c.s. Segreteria di Stato Territorio

