Segreteria Territorio: Convegno conclusivo del corso di formazione professionale sulla gestione della filiera zootecnica

La Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente intende esprimere grande apprezzamento per il lavoro svolto da tutte le parti coinvolte nel percorso formativo professionale sulla gestione della filiera zootecnica concluso nella mattinata di oggi con un convegno tenuto da esperti di settore dell’Associazione Regionale Allevatori dell’Emilia Romagna (ARAER) con tema sull’Alimentazione e la Nutrizione dei Bovini.

Il percorso formativo, che ha ricevuto il patrocinio della Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente, è stato organizzato dal Consorzio di Gestione del Fondo Mortalità Bestiame e dalla Cooperativa Allevatori Sammarinesi, in collaborazione con l’Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole.

Il corso, che si è concluso in maniera molto partecipata con la consegna di diplomi di partecipazione, ha offerto testimonianza di come anche il comparto zootecnico sammarinese si interessi e si impegni per la continua ricerca del miglioramento, volto in particolare al raggiungimento di elevati standard qualitativi dei prodotti.

In questo senso sono state molto interessanti le considerazioni emerse durante il convegno, riguardanti l’opportunità di ottenere cibo locale genuino e capace di conferire valore al territorio, grazie al soddisfacimento del benessere animale, alla salvaguardia degli equilibri eco-sistemici e alla sussistenza di una filiera garantita.

A questo tema si ricollega il concetto di One Health, ovvero delle interconnessioni tra la salute animale, ambientale e umana. Durante le lezioni sono stati esaminati studi attestanti una correlazione diretta tra una crescita sana degli animali e il conseguimento di migliori proprietà nutritive dei prodotti, in grado di portare addirittura benefici al nostro stato fisico. Da ciò si conferma la necessità di adottare un approccio multidisciplinare e perseguire sinergie che possano valorizzare ogni attore della filiera. Chiunque infatti può offrire un contributo utile, purché venga messo nelle giuste condizioni e acquisisca la consapevolezza del proprio ruolo.

Un particolare apprezzamento va a tutti coloro – allevatori sammarinesi e più in generale ai simpatizzanti e interessati al settore - che hanno seguito attivamente le lezioni e i relativi dibattiti, in quanto con l’aiuto della pubblica amministrazione e degli enti cooperativi hanno investito tempo e risorse in un percorso formativo utile a superare i propri limiti e difficoltà, nonché a mantenersi aggiornati su cambiamenti e sviluppi del settore zootecnico.



Comunicato stampa

Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente