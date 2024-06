Segreteria Territorio: “Gli studenti della Norman Foster Institute sono chiamati a progettare le Città Sostenibili del futuro. San Marino in prima linea tra le tre Città Studio” Il Segretario di Stato Stefano Canti: “Questa collaborazione è un’occasione unica per comprendere le sfide che dovremo affrontare”

Con la ripartenza è terminata oggi la visita degli studenti della Norman Foster Foundation che hanno preso parte al programma “Norman Foster Institute on Sustanaible Cities” presso la Repubblica di San Marino. Il Master Universitario ideato da Lord Norman Foster ha come obiettivo quello di fornire strumenti e competenze formative per affrontare le sfide urbane globali, applicabili non solo alle grandi città ma anche agli insediamenti informali e alle periferie e quello inaugurale del 2024 si concentrerà sullo studio di tre città europee: Atene, San Marino e Bilbao. Norman Foster, presidente della Norman Foster Foundation, e Kent Larson, capo del gruppo City Science presso il Media Lab del Massachusetts Institute of Technology, guidano il programma, affiancati da illustri esperti globali. Il progetto di studio nella Repubblica di San Marino è svolto in stretta collaborazione con la Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente ed il team incaricato ovvero con: l'architetto Riccardo Varini (Professore presso l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino), l’Ing. Giuliana Barulli (Direttore dell’AASLP), l’Arch. Emanuele Valli (Direttore dell’Ufficio Pianificazione Territoriale e per l’Edilizia), l’Arch. Luca Zanotti (Presidente dell’Ordine degli Ingegneri e Architetti di San Marino) e l’Arch. Marcella Michellotti (libero professionista). Questa collaborazione mira a integrare le competenze locali con l'esperienza internazionale degli studiosi aderenti al Programma della Norman Foster Institute creando sinergie per uno sviluppo urbano sostenibile e innovativo. Il team ha analizzato le caratteristiche urbanistiche e architettoniche del nostro piccolo territorio per poi identificare opportunità per miglioramenti sostenibili e proporre soluzioni progettuali innovative che aiutino San Marino ad affrontare le sfide attuali e quelle future, contribuendo a migliorare la qualità della vita dei suoi cittadini. Gli studenti della Norman Foster Institute hanno avuto l’opportunità di visitare molti luoghi caratteristici del nostro territorio, in primis, il Centro Storico della Città di San Marino, i nove Castelli, l’Azienda Agricola “Giardi” di Faetano e l’Azienda di Allevamento bestiame “Francischin” di Domagnano, la Cantina Vini di Valdragone ed alcune aziende industriali tra cui la SIT Spa e la Marlù Spa, entrambe impegnate nella realizzazione di progetti di sviluppo sostenibile all’interno del territorio. Hanno inoltre condotto workshop con i giovani studenti dell’Università di San Marino ed intervistato cittadini e turisti. Gli studiosi sono arrivati a San Marino con mente aperta per imparare a comprendere da tutti e durante l’incontro conclusivo con il team (incaricato dal Congresso di Stato), hanno presentato i principali punti chiave appresi durante la loro visita e gli spunti che li aiuteranno a modellare una visione ed a focalizzare strategie per lo sviluppo del progetto sostenibile durante la terza fase del programma. Il prossimo passo quindi sarà quello di dare priorità e sviluppare i punti chiave principali; studiare e comprendere le mappe ed i progetti forniti dall’Amministrazione Pubblica agli studiosi; capire la qualità urbana e le infrastrutture di ogni Castello al fine di proporre una soluzione sullo sviluppo delle aree abitative del futuro ed esplorare il potenziale dei diversi mezzi di trasporto per giungere ad una proposta di sviluppo sostenibile del trasporto pubblico del territorio. Questa fase terminerà il prossimo mese di Dicembre e gli incontri con gli studiosi proseguiranno con videoconferenze periodiche già programmate su temi specifici.

Stefano Canti (Segretario di Stato per il Territorio, l’Ambiente e l’Agricoltura): “Gli studenti della Norman Foster Institute sono chiamati a progettare le Città Sostenibili del futuro e San Marino è in prima linea tra le tre Città Studio. La visita dei ragazzi della NFI presso la nostra Repubblica è stata un’occasione unica. Un gruppo di studenti di altissimo profilo ci aiuterà a comprendere le sfide specifiche e a sviluppare strategie mirate per affrontarle. Da questi studi di svilupperà la San Marino del futuro. Sono onorato ed orgoglioso di questa collaborazione con l’Architetto Lord Norman Foster e la sua fondazione. Un sentito ringraziamento vorrei rivolgerlo ai ragazzi della NFI per il loro impegno ed al team di San Marino per tutto il supporto dato durante questa settimana”.

