Segreteria Territorio: il 30 Aprile scade il termine del “Bando per il reperimento di terreni di proprietà privata da cedere in subaffitto agli operatori agricoli per lo sviluppo del biologico

Segreteria Territorio: il 30 Aprile scade il termine del “Bando per il reperimento di terreni di proprietà privata da cedere in subaffitto agli operatori agricoli per lo sviluppo del biologico.

La Segreteria di Stato per il Territorio, l’Ambiente e l’Agricoltura, ricorda che il giorno 30 Aprile 2024 scadrà il termine per la presentazione delle domande per il reperimento di terreni fondiari agricoli di proprietà privata da cedere in subaffitto agli operatori agricoli professionali (agricoltori) ai sensi dell’articolo 11 della Legge 20 settembre 1989 n. 96. Inoltre si rammenta che al Bando Pubblico N.01/2023 (pubblicato il 26 ottobre 2023) possono partecipare tutti i soggetti privati e coloro che sono proprietari o usufruttuari di terreni, siano queste persone giuridiche o persone fisiche, purché in possesso dei requisiti per sottoscrivere contratti con la Pubblica Amministrazione. Per tutti coloro che sono interessati a richiedere maggiori informazioni si invita la cittadinanza a prendere visione del bando (unitamente ai suoi allegati) pubblicato sul portale dei Servizi della Pubblica Amministrazione al seguente indirizzo: www.gov.sm (Home >Bandi, Appalti ed Avvisi Pubblici >Altri Bandi e Avvisi Pubblici). In relazione al presente bando, è possibile chiedere chiarimenti sulle modalità di presentazione della domanda, da formularsi in forma scritta al seguente indirizzo e-mail: info.ugraa@pa.sm oppure contattando direttamente l’Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole al seguente numero di telefono 0549-885110. La richiesta di chiarimenti potrà essere inoltrata fino a 5 giorni lavorativi prima della scadenza del termine di presentazione dell’Istanza di Partecipazione. Le risposte ai chiarimenti richiesti da parte di singoli istanti considerate utili a tutti i partecipanti al procedimento verranno rese pubbliche sul portale www.gov.sm (Home >Bandi, Appalti ed Avvisi Pubblici >Altri Bandi e Avvisi Pubblici), all’interno della pagina dedicata al presente bando pubblico. Si rammenta pertanto che il termine di presentazione dell’Istanza di Partecipazione e della relativa documentazione è fissato per le ore 13.00 del giorno 30 aprile 2024.

Stefano Canti (Segretario di Stato per il Territorio, l’Ambiente e l’Agricoltura): “Nei prossimi giorni verrà presentato il primo vino bianco “BIANCALE” interamente biologico. Ad oggi, sono numerosi gli agricoli che operano in regime biologico e tale percentuale è destinata a crescere visto il forte interesse manifestato da molti operatori del settore agricolo all’avvio delle procedure per la conversione da “agricoltura tradizionale” ad “agricoltura biologica”. L’intenzione della Segreteria di Stato per il Territorio, l’Ambiente e l’Agricoltura è quella di ampliare il suolo agricolo, perché ritenuto fondamentale per l’approvvigionamento alimentare e per la produzione dei prodotti di qualità per i quali la Repubblica di San Marino intende farli conoscere in tutto il mondo e, per far ciò, si rende necessario chiedere la disponibilità ai proprietari dei terreni privati incolti, offrendo loro, ogni tipo di garanzia circa il fatto che lo stesso terreno potrà essere restituito in qualsiasi momento il privato ne faccia richiesta. Piccole attenzioni che sono sufficienti, unite alla buona volontà e intelligenza, per tutelare tutti.”

c.s. Segreteria di Stato per il Territorio, l’Ambiente e l’Agricoltura

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: