Segreteria Territorio: il Congresso di Stato ha adottato l’elenco dei lavori prioritari e comunica l’inizio dei lavori di ristrutturazione del Carcere dei Cappuccini in San Marino Città.

La Segreteria di Stato per il Territorio, l’Ambiente e i Rapporti con l’AASLP comunica che il Congresso di Stato nella seduta del 24 Aprile u.s. ha adottato l’elenco dei lavori prioritari da realizzare durate l’anno 2023. Le opere elencate nel predetto elenco non sono altro che una ricognizione dei lavori tutt’ora in corso e quelli che nei prossimi giorni - grazie alla collaborazione del Direttore e dei tecnici dell’AASLP - dovranno partire per rispondere alle richieste delle Giunte di Castello ed ai lavori ordinari definiti prioritari dallo stesso Congresso di Stato, tra i quali i principali per citarne alcuni: il consolidamento delle fondazioni di “Palazzo Valloni”; la manutenzione del manto di copertura del “Teatro Titano”; la sistemazione della Piazza di Cailungo; la sistemazione della Piazza del Centro Gualdo a Gualdicciolo; la sistemazione della pista di pattinaggio al Campo Bruno Reffi in Città e la rotatoria sperimentale alla Croce di Domagnano e tanti altri. La Segreteria di Stato per il Territorio, l’Ambiente e Rapporti con l’AASLP comunica altresì l’apertura del cantiere per gli interventi di ristrutturazione e ampliamento del Carcere dei Cappuccini che fin dal 1970, si trova all’interno di un’ala del Convento dei Cappuccini. I lavori prevedono in generale una ristrutturazione dell’immobile sia dal punto di vista impiantistico che edilizio oltre alla creazione di due nuove celle attrezzate con servizi igienici e uno spazio comune, di servizio/refezione e per le attività diurne e serali dei detenuti. Le due nuove celle, avendo un accesso autonomo dalla scala e quindi dagli spazi comuni sottostanti saranno idonee, quando necessario, ad ospitare minori o donne. Il rinnovo delle finiture edilizie e degli impianti di termoventilazione, l’abbassamento delle finestre delle celle, la fornitura di acqua corrente in ognuna delle celle (anche in quelle che non dispongono di un servizio igienico dedicato), il rifacimento dei bagni comuni, la possibilità di disporre di un numero maggiore di spazi (alcuni dei quali flessibili nell’utilizzo), permetteranno di migliorare significativamente le condizioni di soggiorno dei detenuti, in linea con le prescrizioni dettate dal Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT).

Stefano Canti (Segretario di Stato per il Territorio, l’Ambiente, l’Agricoltura, la Protezione Civile e i rapporti con AASLP): “Il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino con propria deliberazione ha stabilito un elenco di interventi definiti prioritari per rispondere alle esigenze delle Giunte di Castello. Inoltre in settimana l’AASLP avvierà i lavori di ristrutturazione dell’attuale Carcere dei Cappuccini per un importo complessivo dei lavori pari a circa cinquecentomila euro. I lavori riguardano prevalentemente modifiche interne senza modifiche a superfici e volumi del complesso edilizio. Il progetto ha l’obiettivo di migliorare la condizione di permanenza dei detenuti in linea alle prescrizioni dettate dal Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT), ma anche per migliorare le condizioni lavorative e di sicurezza di tutti coloro che vi lavorano al suo interno”.

