Segreteria Territorio: “Inaugurazione dell'opera d'arte dell'artista Gabriele Gambuti all'interno dell'area della rotatoria "Tavolucci”"

La Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente rende noto alla cittadinanza che Sabato 25 maggio 2024 alle ore 10:00 verrà inaugurata l'opera d'arte realizzata dall'artista sammarinese Gabriele Gambuti denominata "Ombre". L’opera posizionata all’interno dell’area della rotatoria Tavolucci rappresenta un albero realizzato in acciaio corten, un materiale architettonicamente di pregio e particolarmente adatto alle opere esposte all'aperto per la sua resistenza agli agenti atmosferici. La scelta dell’acciaio corten non è casuale: la sua particolare colorazione e la sua capacità di cambiare aspetto nel tempo rendono quest'opera unica e sempre in evoluzione. "Ombre" non è solo una scultura, ma un’esperienza visiva e spirituale. I riflessi di luce che si proiettano sull'albero creano giochi di ombre che cambiano continuamente, offrendo un rifugio simbolico e una sensazione di ristoro per l'animo. Questo effetto visivo vuole simboleggiare il continuo mutare della vita e la bellezza della trasformazione. La presenza di questa opera arricchirà lo spazio urbano offrendo ai cittadini un luogo di riflessione e bellezza. Vi aspettiamo numerosi Sabato 25 maggio 2024 alle ore 10:00.

Stefano Canti (Segretario di Stato per il Territorio, l’Ambiente e l’Agricoltura): “I lavori della Rotatoria Tavolucci sono giunti al termine. Sono stati tanti i giudizi rivolti a questa infrastruttura viaria soprattutto da parte della politica, ma oggi, a lavori ultimati credo che tutti possano riconoscere come la rotatoria abbia risolto numerose criticità e messo in sicurezza un tratto importante della nostra superstrada. Desidero esprimere il mio sincero ringraziamento a tutte le maestranze dell'AASLP coinvolte nella costruzione dell’infrastruttura e un sentito ringraziamento va all'artista Gabriele Gambuti per aver donato al nostro territorio un'opera bella e significativa”.

c.s. Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente