Segreteria Territorio: incarico Cimitero Fiorentino

In merito alla interpellanza presentata dai consiglieri Cecchetti e Margiotta, riferita alla delibera n. 16 del 05/08/2019 adottata dal Congresso di Stato con oggetto: “Parere su incarico professionale per la Direzione dei Lavori strutturale nell'ambito delle opere di ampliamento del Cimitero di Fiorentino”, a cui è già stato dato ampio rilievo sulla stampa, si intende precisare quanto segue. L’incarico professionale di direzione dei lavori è stato conferito dall’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici – soggetto a cui è affidata la gestione dei lavori pubblici – secondo quanto stabilito dal Decreto 20 gennaio 2000 n. 10 così come modificato dal Decreto Delegato 15 giungo 2011 n 97, compreso il criterio della rotazione nella scelta dei professionisti. Si sottolinea, tra l’altro, che la maggior parte degli incarichi proposti dall’AASLP negli ultimi anni individuavano tecnici iscritti recentemente ai rispettivi albi o collegi e senza incarichi pubblici precedentemente assegnati, casi in un cui rientra anche l’ing. Foschi. Il Congresso di Stato ha espresso il suo parere vincolante sull’assegnazione dell’incarico in applicazione del disposto di cui all’articolo 44, terzo comma della Legge 21 dicembre 2012 n.150. Nel rispetto della Legge 5 settembre 2014 n. 141 art. 9 comma 4 (Codice di Condotta per gli Agenti Pubblici), il Segretario di Stato per le Finanze si è assentato durante la discussione della delibera in oggetto, adottata nel rispetto delle normative vigenti.

Comunicato stampa

Segreteria di Stato Territorio Ambiente e Turismo