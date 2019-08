Segreteria Territorio: iniziati i lavori per la nuova sede dell'Ufficio del Turismo

La Segreteria di Stato per il Territorio, l’Ambiente, l’Agricoltura e il Turismo comunica alla cittadinanza l'inizio dei lavori in Città - Via Paolo III presso l'ex Ambulatorio per la nuova sede dell' Ufficio del Turismo. I principali lavori per la ristrutturazione della palazzina consistono nella demolizione di alcuni tramezzi e il rifacimento dei servizi igienici, nella ricostruzione del solaio del piano terra, nel risanamento della copertura, nella sostituzione degli infissi, nella sistemazione del giardino, nell' abbattimento delle barriere architettoniche tramite la realizzazione di un nuovo ascensore e di una rampa disabili e nel rifacimento degli impianti elettrici e meccanici. Per l'abbattimento delle barriere architettoniche verranno abbattute tre piante e piantumate, a compensazione, sette piante in località Poggio Castellano, come da delibera del Comitato Tecnico Scientifico. L' impresa Edile Titano srl si è aggiudicata l'esecuzione dei lavori per un importo di € 858.984,23 e una durata di 600 giorni naturali e consecutivi. Quest'opera di ristrutturazione permetterà il trasferimento dell'Ufficio del Turismo dall'attuale sede che necessita ormai da anni di importanti lavori di manutenzione e messa a norma degli impianti. Questo trasferimento consentirà inoltre di convertire l'attuale sede dell'Ufficio del Turismo ad altra destinazione in ambito turistico valorizzandone la posizione di alto valore paesaggistico, centrale e strategica sul ciglio del Monte.

c.s. Segreteria di Stato per il Territorio