Segreteria Territorio: inizio dei lavori della rotatoria di Murata

La Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente, l’Agricoltura, il Turismo comunica alla cittadinanza l'inizio dei lavori della rotatoria di Murata, opera che consiste nella trasformazione dell’attuale incrocio in una viabilità a rotatoria e prevede anche la realizzazione di un muro su pali con tiranti lungo il tratto di strada Sottomontana coinvolto nel progetto. L’importo dei lavori, che avranno una durata indicativa di poco più di sette mesi, è di circa 425.000,00 €. Durante i lavori, sono previste giornate di chiusura parziale del traffico soprattutto lungo la strada Sottomontana. Ci scusiamo fin da ora con tutta la cittadinanza per il disagio e gli eventuali rallentamenti dovuti ai lavori ma necessari per la buona riuscita dell'opera e il miglioramento della viabilità della zona.

Comunicato stampa

Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente, l’Agricoltura, il Turismo