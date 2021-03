Segreteria Territorio: “La Cucina Letteraria”, il nuovo format ideato da zoomma.news per promuovere scrittori e prodotti enogastronomici del territorio

Un laboratorio artigianale, una cucina a induzione, scrittori sammarinesi che si alternano ogni settimana e si cimentano nell’elaborazione di una ricetta culinaria, raccontando la loro storia e parlando dei loro libri. Tutto, con ingredienti provenienti dalla filiera produttiva sammarinese: un modo innovativo per tante attività commerciali locali di farsi pubblicità.

Questa è “La Cucina Letteraria”, nuovo format elaborato dal portale d’informazione della Carlo Biagioli Srl zoomma.news, con la collaborazione del laboratorio gastronomico di Jenni Moretti “Buonissimo” e Kitchenhouse, brand ideato dall’imprenditore e designer Ermanno Michelotti.

Alla base, un’idea semplice: cucinare è un atto creativo, come anche lo scrivere. Nelle prossime settimane autori sammarinesi e non solo si cimenteranno nella realizzazione del loro piatto preferito e al contempo parleranno di un altro atto di fortissimo estro, quello che li ha condotti a scrivere e pubblicare un libro. Separando tuorlo da albume, preparando un soffritto o cercando di sfilettare un’orata, entreranno nel vivo della loro storia presentandone aneddoti e personaggi, emozioni e difficoltà incontrate.

I video degli incontri saranno divulgati tramite i canali social delle aziende promotrici del progetto.

L’iniziativa, per il suo estro e creatività nel raccontare le piccole eccellenze enogastronomiche della Repubblica di San Marino, potrà giovarsi del patrocinio della Segreteria di Stato al Territorio e all’Ambiente.

Comunicato stampa

