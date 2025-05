Segreteria Territorio: “Partecipare alla Cura del Territorio”: a San Marino una nuova piattaforma per raccogliere idee e progetti dalla cittadinanza

“Partecipare alla Cura del Territorio” non è soltanto uno slogan, ma un invito concreto rivolto alla cittadinanza dalla Segreteria di Stato al Territorio e dall’Ordine degli Ingegneri e Architetti della Repubblica di San Marino, in collaborazione con l’Ordine dei Geometri e le professioni tecniche. Un’iniziativa che, con uno strumento diretto, giovane e dinamico, punta a stimolare la partecipazione attiva nella progettazione e riqualificazione degli spazi pubblici del territorio.

Dopo l’attivazione della sezione “Segnalazioni” sul portale gov.sm, la Segreteria rilancia il proprio approccio fondato sull’ascolto e la collaborazione, sostenendo l’Ordine degli Ingegneri e Architetti della Repubblica di San Marino nella creazione di un nuovo spazio digitale accessibile all’indirizzo www.aslarchitettura.it. Qui ogni cittadino può proporre idee, visioni e progetti su luoghi, aree in disuso o edifici in stato di abbandono. L’obiettivo è raccogliere feedback utili a promuovere interventi concreti, partendo dalle piccole cose fino ad arrivare alla pianificazione territoriale, sempre nel segno della partecipazione collettiva.

“Questo progetto avvalora il nostro approccio: ascoltare e coinvolgere – dichiara il Segretario di Stato al Territorio –. Vogliamo una pianificazione che nasca dal basso, con i cittadini protagonisti nel processo di trasformazione e cura del territorio.”

Il progetto si ispira all’esperienza dell’Ordine degli Architetti di Bergamo, dove è nato nel 2019 come “Atlante dei Desideri”. Gian Paolo Gritti, presidente dell’Ordine di Bergamo, ha sottolineato come “questo strumento, che potremmo definire un vero e proprio Instagram dei desideri, mette in rete desideri, proposte e opportunità, dando una seconda vita a ciò che già esiste”.

La piattaforma si basa su tre pilastri: la cura dei territori, l’opportunità per i luoghi, l’espressione dei desideri. È pensata anche per essere portata nelle scuole, coinvolgendo i più giovani nel processo di lettura e trasformazione del paesaggio urbano, insegnando loro a “vedere” e riconoscere le potenzialità degli spazi che abitano.

Luca Zanotti, presidente dell’Ordine sammarinese, nel giorno del trentennale dell’Ordine, ricordando anche l’importanza del protocollo d’intesa firmato con geometri e professionisti tecnici, sottolinea: “Oggi abbiamo uno strumento concreto che può generare opportunità, ispirare concorsi e progetti in collaborazione con la Segreteria.”

Un portale di opportunità, uno strumento innovativo per costruire sul costruito, rigenerare il patrimonio esistente e rafforzare il legame tra comunità e territorio.

Per maggiori informazioni e per inviare le proprie proposte: www.aslarchitettura.it



