Segreteria Territorio: Pianificazione, svelate le opere di manutenzione e riqualificazione per biennio 2021-2022.



In una fase di grave carenza di risorse pubbliche, diventa essenziale la gestione efficiente delle politiche urbanistiche, che consentiranno di incidere sullo sviluppo socio-economico della Repubblica di San Marino del futuro: grandi infrastrutture, politiche agricole, servizi pubblici locali, sistema dei beni culturali e del paesaggio, tutela dell’ambiente, localizzazione di opere pubbliche, impianti, attività.

La Segreteria di Stato al Territorio e l’Ambiente, dopo aver adottato nel 2020 il “Piano Operativo di Programmazione delle Opere Pubbliche 2021-2023”, istituito un Tavolo per lo Sviluppo Sostenibile che ha già conseguito alcuni importanti risultati come il superamento della plastica monouso a partire da giugno 2021 e l’installazione di erogatori d’acqua nelle scuole, raggiunto la comparazione dei prodotti biologici sammarinesi con quelli del più ampio mercato comunitario europeo e predisposto l’aggiornamento della legge sull’agricoltura e del codice ambientale, rende noto, tramite le delibere approvate dal Congresso di Stato l’elenco delle opere pubbliche ordinarie e strategiche che verranno realizzate prossimamente.

Grande attenzione è stata posta sugli interventi verso siti di interesse culturale e storico, riguardanti la mobilità sostenibile, l’istruzione e la pratica sportiva, il superamento delle barriere architettoniche.

L’elenco delle infrastrutture ritenute strategiche e individuate quali opere prioritarie da progettare ed avviare nel 2021 e nel 2022 sono le seguenti:

-il restauro della Prima Torre (Guaita), della Seconda Torre (Cesta) e della Terza Torre (Montale) e manutenzione programmata delle “Fortificazioni del Monte Titano” e aree verdi del sito UNESCO;

-lo sviluppo della rete ciclopedonale, che vedrà già nei prossimi mesi la creazione di un collegamento fra Parco Ausa, Parco Laiala e Centro Sportivo di Serravalle;

-la riorganizzazione del Polo Servizi di Valdragone;

- la sistemazione dell’Archivio di Stato di Cà Martino;

-la realizzazione di un parcheggio in zona Baldasserona e il recupero del tracciato ferroviario Borgo Maggiore/Piazzale Ex-Stazione;

- la riqualificazione e messa in sicurezza del Cinema Turismo e della sua area esterna, oltre che il recupero delle Cisterne del Pianello;

- la creazione di un palazzetto dello sport polifunzionale;

- la riqualificazione urbana e messa in sicurezza della superstrada;

Per tutti questi progetti sono già stati individuati i tecnici referenti per gli opportuni adempimenti in termini di progettazione ed iter di approvazione ed esecuzione.

Per quanto riguarda gli interventi ordinari da realizzarsi entro la fine dell’anno 2021, spicca l’adeguamento agli standard internazionali della struttura carceraria dei Cappuccini, che eviterà costosi cambi di sede, oltre che l’insediamento all’interno del Villino Balsimelli della Sede del Centro Studi Internazionale dell’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo. La sistemazione delle facciate continue al centro Uffici di Tavolucci è un altro intervento necessario per riqualificare il patrimonio pubblico. Ma non solo: già a partire dei prossimi mesi, importanti lavori di manutenzione saranno previsti alle scuole medie di Fonte dell’Ovo e di Serravalle, oltre che alla scuola dell’Infanzia e al Centro di Formazione Professionale dello stesso Castello.

Proseguirà inoltre l’importante lavoro di abbattimento delle barriere architettoniche, con interventi che riguarderanno il Centro Sociale di Fiorentino, l’area ex pattinaggio di San Marino Città, il Teatro Nuovo e il Centro Sociale di Dogana. Da non sottovalutare, infine, i lavori di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione del solaio di copertura dei portici di Borgo Maggiore, che vedranno inoltre la realizzazione di un nuovo servizio igienico per persone diversamente abili.



Comunicato stampa

Segreteria di Stato al Territorio e l’Ambiente

