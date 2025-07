Segreteria Territorio, piano asfalti e manutenzioni 2025: sicurezza e cura del territorio

Segreteria Territorio, piano asfalti e manutenzioni 2025: sicurezza e cura del territorio.

La Segreteria di Stato per il Territorio con l’ A.A.S.L.P. prosegue con la sua attività di asfaltature e manutenzioni stradali sull’intero territorio della Repubblica di San Marino. Con uno stanziamento di 2 milioni e 800 mila euro, gli interventi stanno interessando tutti e nove i Castelli tra luglio e ottobre 2025, compatibilmente con le condizioni meteo e le temperature.

“Investire in manutenzione significa investire in sicurezza – ha dichiarato il Segretario di Stato Matteo Ciacci –. Asfalti, piccoli interventi e cura ordinaria sono elementi spesso invisibili, ma fondamentali per garantire sicurezza e decoro urbano”.

Un approccio concreto e continuativo, che punta alla prevenzione e alla qualità della vita dei cittadini. “Siamo convinti che una buona amministrazione si misuri sulla costanza degli interventi quotidiani, giorno per giorno – ha aggiunto Ciacci –. Ascoltiamo il territorio, le Giunte di Castello, raccogliamo le segnalazioni e lavoriamo per dare risposte puntuali, durature e continuative, compatibilmente con le risorse umane ed economiche che si hanno a disposizione. La priorità e’ la manutenzione”.

