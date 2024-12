Segreteria Territorio: Rilancio della figura del cantoniere, un investimento sul territorio

La Segreteria al Territorio rilancia la figura del cantoniere, un progetto nato per garantire la cura e il decoro del nostro Paese, partendo da una gestione più efficiente delle manutenzioni e delle piccole opere.

Grazie all’attuazione dell’accordo sindacale del 2023, la prima fase del progetto ha visto l’introduzione di 18 cantonieri su 9 zone (2 cantonieri per ogni zona) del territorio equipaggiati con nuovi mezzi e strumenti per affrontare al meglio le esigenze operative.

Tra le novità, la pagina delle segnalazioni, situata in gov.sm con l’apposito bottone Segnalazioni Territorio, rappresenta uno strumento di dialogo diretto tra cittadini e istituzioni. Attraverso questa piattaforma, sarà possibile segnalare problemi legati a buche, dissesti, tombini o sfalci, facilitando interventi più rapidi ed efficaci.

Il progetto si basa su una sinergia tra il settore pubblico e quello privato: gli interventi saranno eseguiti sia dall’Azienda dei Lavori Pubblici sia da imprese private, combinando competenze e risorse per un risultato ottimale.

La Segreteria al Territorio conferma il proprio impegno a investire nella manutenzione e nel decoro urbano, con un piano di potenziamento già previsto per il 2025, che includerà nuovi investimenti, formazione continua per i cantonieri, un ulteriore ampliamento del personale operativo e incontri nei Castelli.

