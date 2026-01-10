Segreteria Territorio: "Ringraziamento per l’impegno nella gestione delle nevicate e ghiacciate"

Segreteria Territorio: "Ringraziamento per l’impegno nella gestione delle nevicate e ghiacciate".

La Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente desidera esprimere un sentito ringraziamento a tutte le persone e le strutture che, in queste giornate caratterizzate da intense nevicate e diffuse gelate, si sono impegnate senza sosta per garantire la sicurezza e la mobilità nel Paese. Un ringraziamento particolare va al Centro di Coordinamento Operativo dell’AASLP, impegnato giorno e notte nell’attività di monitoraggio, sgombero neve e trattamenti antighiaccio su tutto il territorio. Il nostro apprezzamento va altresì alle Forze dell’Ordine, alla Protezione Civile, ai volontari e a tutte le realtà che hanno contribuito con professionalità e spirito di servizio alla gestione di una situazione climatica complessa. Questi giorni hanno confermato la forza della nostra comunità, capace di lavorare insieme, con dedizione e senso civico, per garantire assistenza a tutta la cittadinanza. La Segreteria raccomanda a residenti e visitatori di mantenere massima prudenza negli spostamenti, soprattutto nelle prime ore del mattino, e di attenersi alle indicazioni delle autorità competenti e relative allerte meteo, considerato il permanere di temperature instabili e possibili fenomeni di ghiaccio. Si ringraziano i cittadini per la pazienza e la collaborazione dimostrate e si conferma la piena operatività delle strutture coinvolte sino al ripristino completo della normalità.



c.s. Segreteria di Stato per il Territorio e Ambiente



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: