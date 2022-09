Segreteria Territorio: "Scuola di Borgo Maggiore, a breve l'inizio dei lavori. La messa in sicurezza della struttura tra le priorità. Il territorio è sotto controllo"

Segreteria Territorio: "Scuola di Borgo Maggiore, a breve l'inizio dei lavori. La messa in sicurezza della struttura tra le priorità. Il territorio è sotto controllo".

Dopo gli attacchi, palesemente strumentali, rivolti ad AASLP e ai suoi tecnici per il progetto della rotatoria che sorgerà in zona Tavolucci, Libera sposta la sua attenzione sulla struttura scolastica di Borgo Maggiore dicendosi preoccupata per la sicurezza dello stabile e della sua giovane utenza. In seguito si elencano le note relative all'intervento evidenziato: in data 5 marzo 2021 con prot.1253 l'Ing.Casali comunica alla Segreteria che a seguito di sopralluogo la situazione non risultava particolarmente grave e che l'intervento poteva essere programmato al 2022; il Congresso di Stato con Del. N.29 del 27 gennaio 2022 ha effettuato lo stanziamento economico e con Del. N.24 del 11 aprile ha adottato il progetto di demolizione e ricostruzione dei servizi igienici. Successivamente in data 25 maggio è stata ottenuta la concessione edilizia e in data 5 luglio è stata concessa l’autorizzazione strutturale e successivamente alla redazione del progetto esecutivo è stata avviata la gara di appalto per l'esecuzione dei lavori. Si precisa che i lavori verranno avviati entro l'anno e che possono essere eseguiti senza arrecare disturbo alle attività didattiche in quando il servizio igienico risulta a margine della struttura principale. Posto che la priorità di ogni amministratore debba essere la sicurezza dei Cittadini, è bene comunicare come i recenti sopralluoghi effettuati dal Servizio Protezione Civile e dalla Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici tengono monitorata la tenuta della struttura.

Stefano Canti (Segretario di Stato per il Territorio e l'Ambiente): “Ringrazio l'attuale Direttore dell'AASLP per avere dato impulso al progetto, i progettisti dell'AASLP ed i tecnici della Protezione Civile per il lavoro svolto ed il costante monitoraggio. Concludo evidenziando che contrariamente a quanto voglia fare apparire Libera nel suo comunicato, il territorio è sotto controllo come si evince dalle attività sopra riportate”.

c.s. Segreteria di Stato Territorio

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: