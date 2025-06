Segreteria Territorio sugli avvelenamenti: "Fermezza, chiarezza e tutela per la comunità: lo Stato al fianco delle vittime"

La Segreteria di Stato per il Territorio esprime il più profondo cordoglio e la più ferma condanna per i recenti e inaccettabili fatti che hanno funestato la nostra comunità, culminati nella tragica perdita di Murdoch, valoroso cane da soccorso della Protezione Civile. Una drammatica sequenza di eventi che sta generando un sentimento di profonda inquietudine fra i cittadini, un'inquietudine che le Istituzioni comprendono e condividono appieno. Il cordoglio e la vicinanza della Segreteria di Stato si estende in particolare all'Unità Cinofila della Protezione Civile e a tutti i volontari, la cui dedizione al servizio della comunità è un esempio di altissimo valore civico. La scomparsa di Murdoch non rappresenta soltanto la perdita di un animale, ma di un membro prezioso e insostituibile di una squadra che opera con abnegazione per la sicurezza di tutti. Siamo al loro fianco, consapevoli del forte legame che unisce questi eroi a quattro zampe ai loro conduttori e al ruolo fondamentale che essi rivestono per il benessere collettivo. Parallelamente, la Segreteria di Stato desidera rassicurare la cittadinanza sul massimo impegno nel contrastare simili episodi.

Così il Segretario di Stato per il Territorio, Matteo Ciacci: “Tali crudeli atti sono un attacco diretto alla sicurezza e alla fiducia nella nostra comunità. La priorità è chiara: punire i responsabili e rafforzare le misure di prevenzione. Lavoreremo senza sosta per assicurare che il nostro territorio resti un luogo sicuro per tutti.”

A tal proposito, si invita la cittadinanza a collaborare attivamente con le autorità, segnalando prontamente qualsiasi comportamento sospetto. La tutela dell’incolumità pubblica e la salvaguardia del nostro territorio passano anche attraverso la partecipazione attiva e responsabile di ciascun cittadino. La sinergia tra Istituzioni e popolazione è il baluardo più efficace contro chi cerca di seminare paura e disordine.

c.s. Segreteria di Stato per il Territorio