Segreteria Territorio sulle modifiche alla viabilità Rimini - San Marino.

La Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente informa la cittadinanza, in relazione ai lavori per la realizzazione della nuova rotatoria prevista nel comune di Rimini presso l’intersezione tra SS16 e SS72 (Consolare San Marino), come da comunicato stampa del Comune di Rimini in data odierna, che il flusso veicolare all’altezza di tale intersezione subirà transitoriamente alcune modifiche. Dal 6 febbraio è previsto l’inizio delle prime fasi impattanti sul traffico che interesseranno l’intersezione con la S.S.72. Nella fase preliminare verrà impedita la svolta a sinistra per chi arriva da San Marino, con durata di circa 5 giorni dopo di che il traffico verrà ripristinato nella configurazione attuale. Dalla fine del mese di febbraio inizieranno le attività di costruzione della rotatoria sull’attuale sedime S.S.72. In questa fase è prevista la rimozione dell’impianto semaforico, verrà pertanto impedito il collegamento monte-mare attraverso la SS. 16 e viale della Repubblica. Contestualmente verranno impedite le svolte a sinistra dalla S.S.16 sia in direzione San Marino, sia in direzione mare. Il collegamento per le due direzioni citate sarà garantito attraverso le rotatorie di via della Fiera e di via Montescudo, poste a nord e a sud dell’intervento. Resterà aperta la bretella di collegamento della S.S.16 verso la S.S.72 per chi proviene lato Ravenna, viceversa tutto il traffico proveniente dalla S.S.72 direzione monte-mare verrà deviato su una porzione della futura rotatoria direzione sud verso la rotatoria Montescudo. Da qui potranno tornare indietro per andare verso Ravenna o andare diritto per andare verso Ancona. Il traffico proveniente da Via della Repubblica direzione mare-monte sarà deviato sulla via Euterpe. Contestualmente (per circa 100 giorni) inizieranno le attività di costruzione della rotatoria anche sull’attuale sedime della SS16. Resteranno invariate le altre limitazioni. Dalla metà luglio la Statale 16, verrà deviata su una porzione della futura rotatoria, in modo da avviare il completamento dell’anello e del percorso ciclopedonale. La Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente ringrazia il Comune di Rimini per la rotatoria in procinto di realizzazione trattandosi di un importante intervento di viabilità che agevolerà anche il collegamento verso San Marino. La Segreteria di Stato ringrazia anche per la tempestiva comunicazione segno di un fattiva collaborazione tra il comune di Rimini e lo Stato di San Marino e di una sinergia comune volta a rafforzare i rapporti tra le due realtà, sia in ambito infrastrutturale che di viabilità.

c.s. Segreteria di Stato Territorio

