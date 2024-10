Segreteria TLC e Segreteria Territorio: “Entro la fine del prossimo giugno le più pesanti criticità legate all'utilizzo degli smartphone in Repubblica saranno risolte”

“Entro la fine del prossimo giugno le più pesanti criticità legate all'utilizzo degli smartphone in Repubblica saranno risolte”. E' questa la promessa del Segretario di Stato alle Telecomunicazioni, Rossano Fabbri (Alleanza Riformista) e del Segretario al Territorio Matteo Ciacci (Libera) all'indomani dell’incontro con i vertici di Telecom San Marino – precisamente il Presidente Nicola Barone, l'Amministratore Delegato Simona Zanotto Direttore, il Network & Operations Giovanni Guerra ed il Direttore Marketing & Sales Fabrizio Bonini – sull'urgente necessità di superare le attuali criticità infrastrutturali nel sistema delle telecomunicazioni sammarinesi, ritenute ormai insopportabili e ingiustificabili dai cittadini.

“Nel 2024 non è più tollerabile”, ha commentato lo stesso Segretario di Stato Fabbri, “che i sammarinesi non possano effettuare una telefonata anche in frequentatissime e centrali zone del nostro territorio. La Repubblica di San Marino è in grande imbarazzo ogni qualvolta che turisti, imprenditori o chi comunque è di passaggio nelle nostre zone, non riesca ad effettuare telefonate senza che la linea telefonica cada a più riprese. Per non parlare poi che ancora non sia stata data la possibilità a tutti gli operatori di prestare il proprio servizio ai propri abbonati tramite le nostri reti. Risolvere questa problematica è priorità”.

Già oggi, a conferma della concretezza dell'incontro, un'autovettura “sonda” di Telecom San Marino, dotata di rilevatore del segnale di rete cellulare, sta circolando lungo tutte le nostre grandi e piccole strade per effettuare rilevamenti precisi su cui, poi, definire una mappa precisa della copertura in tutto il territorio. Sarà così possibile individuare, definire e concretizzare gli interventi necessari a superare i disagi attuali determinati da una rete cellulare che necessita di un ammodernamento e di una razionalizzazione.

Entro la fine di novembre, tutti gli impianti esistenti saranno soggetti ad ammodernamento. Con questo primo intervento si stabilizzerà e migliorerà la qualità del segnale e la connessione dati. Già in questi giorni si è potuto constatare l’impatto positivo dei primi interventi fatti sulla rete. Nei giorni 15/16 e 17 ottobre saranno gli impianti di Chiesanuova e Fiorentino ad essere interessati da interventi di ammodernamento. Si segnala alla cittadinanza che in tale occasione si potrebbero verificare brevi disfunzioni della rete.

Le importanti criticità evidenziate nella rete cellulare non sono state l'unico tema affrontato dalle due delegazioni nel corso dell'incontro, i cui lavori si sono articolati anche sulla necessità di una rete capace di fornire un servizio di connessione Internet stabile e veloce anche alle famiglie che vivono nei luoghi storici o più remoti e isolati del territorio, nonché capace di soddisfare le sempre crescenti esigenze delle imprese, specie delle più innovative.

Il tutto, è stata la raccomandazione dei Segretari di Stato, con l'imperativo di coniugare le esigenze di efficienza, stabilità e copertura della rete mobile con la tutela della salute pubblica, sulla base di quanto disposto dalle più restrittive normative sammarinesi e dalle rilevazioni fornite nei giorni scorsi dall'Ufficio Prevenzione Ambiente e Vigilanza del Territorio.

Va sottolineato infatti, che San Marino, in materia di valutazioni di impatto elettromagnetico, ha dei limiti molto più restrittivi della vicina Italia e del resto d'Europa. Limiti che, è stata la raccomandazione delle Segreterie di Stato competenti ai vertici di Telecom San Marino, non dovranno essere superati per nessun motivo nella definizione e nella posa in opera degli interventi necessari a dotare la Repubblica di un sistema di telecomunicazioni moderno, stabile e fruibile in ogni zona.

Inoltre, sono già in fase di analisi e approfondimento alcune opportunità di sviluppo del sistema delle telecomunicazioni sammarinesi, derivanti dall'interessamento dimostrato verso la nostra Repubblica da importanti realtà internazionali. Ciò porterà alla fruibilità della nostra rete mobile anche da parte di altri principali operatori italiani.

