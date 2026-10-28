Segreteria Turismo, ancora fondi europei a sostegno della promozione turistica sammarinese San Marino si aggiudica l’accesso al bando “Unlock an Unexpected Upgrade” di European Travel Commission

Segreteria Turismo, ancora fondi europei a sostegno della promozione turistica sammarinese.

La Segreteria di Stato per il Turismo di San Marino si è aggiudicata i fondi messi a disposizione dal Bando di finanziamento europeo di European Travel Commission per la campagna “Unlock an Unexpected Upgrade”. L’intesa prevede una campagna di promozione turistica internazionale rivolta al mercato brasiliano, realizzata attraverso una collaborazione tra San Marino ed Emilia-Romagna siglata dal Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati e dal Direttore Generale di APT Servizi Emanuele Burioni, con il coordinamento della European Travel Commission garantito dalla firma del CEO Eduardo Santander. L’iniziativa rientra nelle attività promozionali dell’ETC per favorire la conoscenza e l’attrattività delle destinazioni europee lontano dal continente e prevede un contributo minimo da pare dei partner strategici e un finanziamento a fondo perduto da parte dell’organizzazione europea. Il pacchetto promozionale prevede la creazione di contenuti pubblicitari personalizzati, la pianificazione di pubblicità digitale delle destinazioni, l’attività di individuazione e profilazione del pubblico potenziale per una campagna promozionale congiunta sul mercato brasiliano, condividendo con l’Emilia- Romagna un progetto coordinato dall’ETC. Il progetto prevedeva anche la partecipazione sammarinese a Europe Connect 2026 di ETC in Brasile, un evento che mette in contatto fornitori europei e operatori turistici brasiliani. All'evento, che ha incluso una sessione di incontri B2B tra professionisti brasiliani e fornitori europei, catene alberghiere, DMC ed enti di promozione turistica la Repubblica di San è stata rappresentata dal Console Onorario della Repubblica di San Marino Mario Antonio Turnaturi.

Federico Pedini Amati: “L’ennesima ammissione di San Marino ad un finanziamento Europeo della European Travel Commission rappresenta un risultato importante, che conferma la capacità della Segreteria di Stato per il Turismo di cogliere le opportunità offerte dai programmi europei per rafforzare la propria promozione turistica internazionale. Questo risultato si inserisce in un percorso di crescente attenzione verso le opportunità di finanziamento e cooperazione internazionale, che la Segreteria di Stato per il Turismo sta portando avanti con l’obiettivo di ampliare le risorse a disposizione della promozione del Titano, valorizzando al contempo le collaborazioni con i territori limitrofi e con gli organismi europei del settore. La partecipazione a “Unlock an Unexpected Upgrade”, insieme alla presenza sammarinese a Europe Connect 2026 in Brasile, dimostra quanto sia importante affiancare alla promozione tradizionale nuove strategie digitali, azioni mirate e relazioni dirette con gli operatori dei mercati internazionali. Ringrazio la European Travel Commission per questa opportunità e l’Emilia-Romagna per la collaborazione. Continuiamo a lavorare affinché San Marino sia sempre più presente nei circuiti internazionali del turismo, con una promozione capace di raggiungere nuovi pubblici, generare interesse e trasformare la visibilità in concrete opportunità di sviluppo per il nostro sistema economico e turistico”.



c.s. Segreteria di Stato per il Turismo



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