Segreteria Turismo: Arriva a San Marino la Pechino-Parigi Le oltre 70 auto della prestigiosa competizione automobilistica transiteranno in Centro Storico il mattino del 20 giugno

La versione contemporanea della Pechino – Parigi, prestigiosa competizione automobilistica, farà tappa per la prima volta nella Repubblica di San Marino il prossimo 20 giugno!

La Pechino-Parigi è stata una delle più affascinanti e storiche competizioni automobilistiche del mondo, la prima edizione dell’epica corsa risale al 1907, e la sua storia è costellata di imprese straordinarie, paesaggi mozzafiato e sfide inimmaginabili.

Da 8 edizioni si corre una nuova Pechino-Parigi che unisce avventura, resistenza e spirito pionieristico ed è un importante veicolo turistico. Al via oltre 70 equipaggi che transiteranno a San Marino nel 34esimo giorno di gara.

L’ingresso in territorio nella serata del 19 giugno con la sosta per la notte al Parcheggio 7. La mattina seguente il passaggio in Centro Storico con sosta in Piazza della Libertà prima della discesa verso San Marino Outlet Experience.

A dirigere e rendere unica un’esperienza del genere c’è l’intraprendenza di Tomas de Vargas Machuca, patron della società Hero-Era che organizza l’evento e che arriverà domani in Repubblica.

Al passaggio a San Marino della Pechino-Parigi e alla competizione Poste San Marino Divisione Filatelica e Numismatica ha dedicato un foglietto che riproduce un’illustrazione con le tappe dell’8a Edizione della corsa disponibili nello shop in Centro Storico e sul sito www.dfn.sm.



