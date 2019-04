Segreteria Turismo: Concorso "Il Giro d'Italia in vetrina"

Per salutare la carovana rosa che arriverà sul Titano con la Sangiovese Wine Stage, la Repubblica di San Marino indice il concorso a premi “Il Giro d’Italia in vetrina”, riservato agli esercizi commerciali ubicati nel castello di Città e nelle vie dei Castelli di Faetano, Montegiardino e Fiorentino in prossimità dal tracciato del Giro d’Italia. In palio un premio prestigioso, offerto da OSME srl, una splendida city bike a pedalata assistita color rosa ciclamino, modello SUMMER PLUS della gamma WIMebike. Gli elementi caratterizzanti del concorso sono: il colore rosa e lo sport del ciclismo in generale, richiamato nell’allestimento ad esempio con foto, abbigliamento tecnico, un casco, una bicicletta o parti di essa. Un prezioso aiuto viene offerto da OSME srl, sponsor dell’iniziativa, che offre ai partecipanti la possibilità di utilizzare per l’esposizione alcuni esemplari di biciclette, fino a esaurimento delle disponibilità. Info: 0549-911255 - info@osmegroup.com. Partecipare è molto semplice: basta compilare il form (disponibile su www.visitsanmarino.com - sezione concorsi, insieme al regolamento), inviarlo in formato non modificabile (es. pdf) a eventi.turismo@pa.sm o consegnarlo all’Ufficio del Turismo (Contrada Omagnano, 20) entro e non oltre il 2 maggio 2019. Le vetrine dovranno essere allestite dal 3 al 7 maggio 2019 e rimanere in allestimento almeno fino al 30 maggio 2019. Gli esercizi che non intendono partecipare al concorso, sono comunque invitati a cogliere una bella opportunità di aderire all’immagine coordinata dell’evento. La flower designer Mara Verbena ha ideato una composizione floreale dedicata al Giro, ordinabile entro il 26 aprile presso Fior di Verbena al costo di € 60,00. Info: tel. 0549 903608 info@fiordiverbena.com. Tutti gli esercizi commerciali che parteciperanno al concorso o acquisteranno la composizione floreale riceveranno in omaggio la maglietta e il cappellino ufficiali del Giro d’Italia.

Comunicato stampa