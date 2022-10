Segreteria Turismo: da Cool Things 5000 euro per l’edilizia sociale

Il Segretario di Stato Federico Pedini Amati presso l’azienda sammarinese IGT - Cool Things produttrice del Monopoly di San Marino. Il Segretario di Stato è stato accolto dalla CEO dell’azienda Jessica Gasperoni che ha illustrato i progetti e i programmi dell’azienda. Al termine della visita Cool Things ha consegnato alla Segreteria di Stato per il Turismo che detiene anche la delega alla cooperazione la somma di 5000 euro frutto della vendita benefica dei primi numeri del Monopoly, somme che saranno destinati ai progetti di edilizia sociale e nello specifico verranno conferiti nel fondo che contiene già altre donazioni e che sarà investito nel completamento di sette appartamenti siti a Fiorentino da destinare alle famiglie che ne hanno fatto richiesta e che posseggono i requisiti per poterne beneficiare. Jessica Gasperoni (CEO Cool Things): “Ho conosciuto la realtà dell’edilizia sociale quando, nel mio ruolo di consigliere di banca il Segretario Pedini Amati mi chiedeva la disponibilità a recuperare degli immobili. Sono sincera quando dico che in un paese ricco come il nostro non mi aspettavo ci fossero situazioni di disagio come quelle che mi sono state raccontate. Questa cosa mi ha colpito molto e ho deciso di dedicare a questo problema l’impegno dell’azienda”.

Federico Pedini Amati (Segretario di Stato per il Turismo): “Questi 5000 euro, frutto dell’asta organizzata nel primo giorno di vendita del Monopoly saranno utilizzati per completare nuove 7 unità immobiliari a Fiorentino. Questi soldi insieme a quelli delle cooperative sammarinesi finiranno in quel progetto. Purtroppo abbiamo oltre 30 richieste di famiglie che detengono i requisiti per avere una casa di edilizia sociale ma non ci sono più immobili disponibili, ecco perché gli appartamenti di Fiorentino diventano per noi importantissimi. La sensibilità di Jessica Gasperoni e di Cool Things sono noti. La problematica dell’edilizia sociale assume numeri importanti ma purtroppo non ci sono le case per tutti coloro che lo richiedono. Lasciare persone senza casa non è accettabile in un paese come il nostro, chi ne ha realmente bisogno deve avere una casa. Purtroppo al problema economico si aggiungono problemi di salute e socialità e noi siamo attenti su questi temi ed è un bene che ci siano anche aziende private come Cool Things che si interessino al problema”.

