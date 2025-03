Segreteria Turismo: Doppio appuntamento per la promozione di investimenti turistici a San Marino

Il Segretario di Stato Federico Pedini Amati ha incontrato nel week end gli imprenditori de “La Lombardia del Fare” e dell’Italian Export Forum

Il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati ha partecipato nel week end a due prestigiosi appuntamenti di matching imprenditoriale. Nella giornata di venerdì l’incontro a Milano con gli imprenditori de “La Lombardia del Fare”, iniziativa che ha proposto presentazioni mirate al mondo degli investimenti da parte dei prestigiosi relatori presenti e, successivamente, una serie di incontri one-to-one sui singoli investimenti possibili. Preziosi gli incontri con concessionari di fondi impegnati nel mondo delle costruzioni e dell’edilizia per la ricettività alberghiera.

Nella giornata di sabato il Segretario di Stato con delega all’Attrazione degli Investimenti Turistici ha preso parte al Forum Italiano dell’Export organizzato dall’imprenditore Lorenzo Zurino a La Salle (Courmayeur) in Val d’Aosta partecipando al panel su “Turismo, turismo di lusso, attrazione degli investimenti in ambito turistico e marketing territoriale”.

Al tavolo del confronto autorità tra le quali il Presidente della Regione Val D’Aosta Renzo Testolin; Evelina Christillin Presidente del Museo Egizio di Torino e autorevole dirigente sportivo italiano e internazionale; Eduardo Teodorani Fabbri, Matteo Marzotto, Riccardo Maria Monti di Triboo e il CEO di Forbes Italia Nicola Formichella.

“La Repubblica di San Marino sta ottenendo risultati di rilievo in ambito turistico come certificato anche dagli organismi internazionali -ha spiegato nei due contesti il Segretario di Stato Federico Pedini Amati- abbiamo superato i 2 milioni di turisti e i dati ci dicono che cresceremo ancora. Dopo la prima legislatura nel ruolo di Segretario di Stato per il Turismo ho chiesto la delega agli investimenti per provare a fornire al Paese nuove strutture e infrastrutture e appuntamenti come quelli dello scorso week end servono a proporre le opportunità che San Marino può garantire in contesti specifici”.



