Segreteria Turismo e Giunta Città: regole svolgimento di esecuzioni musicali e spettacoli

In relazione allo svolgimento di esecuzioni musicali e di spettacolo presso i pubblici esercizi o in aree e sedi pubbliche nel Centro Storico di San Marino, la Segreteria di Stato per il Turismo e la Giunta di Castello della Città di San Marino, ricordano che è ancora in vigore la Delibera del Congresso di Stato n.35 del 22 agosto 2016 con la quale viene stabilito quanto segue:

“Nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, l’orario di cessazione delle esecuzioni musicali e di spettacolo all’interno o all’esterno dei pubblici esercizi sia fissato per le ore 01:00. In occasione degli eventi che si tengono nei Centri Storici dei Castelli della Repubblica che beneficiano del contributo e/o del Patrocinio dell’Eccellentissima Reggenza o delle Segreterie di Stato e in occasione della Festività del 3 settembre, l’orario di cessazione delle esecuzioni musicali e di spettacolo di cui sopra, è fissato alle ore 01:00. Oltre tali orari, il prolungamento delle esecuzioni musicali o di spettacolo sarà autorizzato dal Comando della Gendarmeria in via straordinaria e previo parere favorevole della competente Giunta di Castello. Resta inteso che l’esercizio dell’intrattenimento deve contenere i rumori esterni nei limiti consentiti dal Decreto Delegato 27 aprile 2012 n.44.”

Nell'interesse del diritto al riposo degli ospiti delle strutture ricettive e della cittadinanza residente, si comunica inoltre che il rispetto degli orari e l’eventuale superamento dei limiti per i rumori esterni saranno rigorosamente controllati dalle autorità competenti e, se del caso, sanzionati.

La Segreteria di Stato per il Turismo e la Giunta di Castello della Città di San Marino sensibilizzano comunque i gestori dei pubblici esercizi e delle aree e sedi pubbliche nel Centro Storico di San Marino in prossimità delle strutture ricettive e delle abitazioni dei residenti a ridurre il volume delle esecuzioni musicali e di spettacolo già a partire dalle ore 24.00.









Comunicato congiunto

Segreteria di Stato per il Turismo e la Giunta di Castello della Città di San Marin