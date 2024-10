Segreteria Turismo e Giunta in risposta a lettera cittadini Dogana per manifestazione Beer Fest

La Segreteria di Stato per il Turismo e la Giunta di Castello di Serravalle, in risposta alla lettera recapitata alla stampa da alcuni cittadini della zona di Dogana ritiene doveroso intervenire per precisare come, Patrocini ed autorizzazioni all’organizzazione del San Marino Beerfest siano stati concessi fissando parametri chiari e pretendendo il rispetto delle norme sugli eventi (parametri acustici, orari, sicurezza). Alle criticità segnalate dai cittadini viene garantita costante attenzione. La volontà, ovviamente, non è quella di recare danno ma, al contrario, quella di garantire ai sammarinesi un evento che già da alcune edizioni è particolarmente apprezzato. Auspichiamo comprensione per il disagio eventualmente arrecato a quelle famiglie che non si vedono garantito il diritto alla quiete impegnandoci affinché ogni distorsione sia eliminata. Invitiamo ogni cittadino, gli organizzatori dell’evento e i fruitori dello stesso a rispettare le normative. Le forze dell’ordine, già pre-allertate, saranno impegnate a intervenire quando necessario. Cogliamo l’occasione per ribadire come, alle lamentele ricevute (prese sempre in considerazione e alle quali sono seguite verifiche e in taluni casi migliorie apportate all’evento), abbiano fatto seguito numerose manifestazioni di apprezzamento per un’iniziativa che consente a giovani e non solo, di potersi divertire in un luogo sicuro all’interno del territorio in un periodo dell’anno che diversamente obbligherebbe tutti a riversarsi in Riviera. Doveroso, ancora una volta, ragionare concretamente della individuazione e realizzazione di uno spazio per eventi in territorio, chiuso, idoneo, sicuro. Più volte ci siamo visti impossibilitati a rispondere alle richieste di luoghi “sani” e opportunità aggregative e di condivisione (tra queste quelle di gruppi studenteschi e associazioni culturali). Luoghi fondamentali per una società che necessità di opportunità. Specifichiamo che nonostante l’attenzione dovuta ad ogni segnalazione dei nostri cittadini riteniamo non vi siano attualmente motivazioni per limitare ulteriormente l’organizzazione di questo evento.

