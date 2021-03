Segreteria Turismo: Ecco il sito ufficiale del Commissariato Generale Sammarinese per l'Expo Dubai 2020!

Il portale web ufficiale del Commissariato Generale del Governo sammarinese per Expo 2020 Dubai www.sanmarinoexpo.com è da oggi on line. Servirà a fornire tutte le informazioni e le curiosità sull’Expo 2020, sulle attività del Commissariato Generale e sulle iniziative e gli eventi del Padiglione San Marino durante i sei mesi di apertura dell’evento che gli Organizzatori annunciano essere “The greatest’s world show” e che si terrà a Dubai (Emirati Arabi Uniti) dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022.

Il sito riporta in home page un countdown che scandisce il tempo che ci separa dall’inizio dell’evento al quale gli organizzatori hanno dato un tema straordinario e pieno di fascino: “Connecting minds. Creating the future”. Unire le menti per progettare insieme il futuro.

Il nuovo sito web contiene diverse sezioni dedicate ad Expo Dubai, al Commissariato Generale, al Padiglione San Marino ed un settore riservato ai media sammarinesi con le indicazioni sulle modalità e le procedure di accredito presso Expo. Vi sono importanti sezioni dedicate alla scoperta di San Marino destinata al pubblico prevalentemente extra europeo e della regione MENASA (Medio Oriente-Golfo, Nord africa e sud est asiatico) dalla quale secondo le previsioni dell’Organizzatori proverranno la maggior parte delle 25 milioni di presenze annunciate. Una sezione “lavora con noi” è dedicata ad illustrare i bandi ed il reclutamento del personale direttivo e di staff sammarinese del Padiglione e il “Programma volontari Padiglione San Marino” destinato ai giovani e agli studenti sammarinesi e residenti. Nella sezione “sponsorship” vengono illustrate le opportunità e i benefits offerti alle aziende sammarinesi che vogliano partecipare all’Expo con l’obiettivo di ampliare i contatti e il business.

La realizzazione del sito web è stata affidata all’azienda capofila sammarinese AC&D Solutions, specializzata nel settore dell’innovazione tecnologica e digitale e vincitrice, lo scorso 28 dicembre 2020, del bando di selezione per il piano comunicazione del padiglione. Il sito è stato sviluppato in “Responsive Design” interamente navigabile e fruibile da qualsiasi tipo di dispositivo e rappresenterà lo strumento principale di comunicazione e di interazione, con i visitatori, con gli stakeholders emiratini e con le aziende e il pubblico sammarinese.

La versione in lingua inglese sarà on line entro marzo, mentre la versione in lingua araba sarà attivata nei prossimi mesi. Prossimamente sarà predisposta anche un’infrastruttura di gestione dei contenuti che consentirà interazioni e condivisioni sui social network per consentire facile accesso ai contenuti e partecipazione attiva da parte di tutti gli utenti.

Federico Pedini Amati (Segretario di Stato per il Turismo, la Cooperazione, le Poste e l’Expo): “La messa online del sito internet è un primo piccolo, ma concreto, passo verso la partecipazione sammarinese all’Expo 2020 di Dubai che si aprirà il prossimo mese di ottobre. L’auspicio è che la manifestazione, insieme al suo valore turistico, imprenditoriale, promozionale e politico possa rappresentare anche quella ripartenza che tutti auspichiamo. San Marino si presenterà a Dubai con i migliori propositi e con la volontà di sfruttare a pieno la grande opportunità che l’Esposizione Universale garantisce. Insieme al Commissariato stiamo completando la proposta che caratterizzerà il nostro Padaglione, una proposta green, legata al turismo outdoor e alle grandi peculiarità del nostro territorio senza tralasciare l’interazione con i territori limitrofi”.

Comunicato stampa

Segreteria di Stato Turismo