Segreteria Turismo: Emesso l’Avviso Esplorativo per manifestazione di interesse per l’organizzazione dell’evento “Il Natale delle Meraviglie” edizione 2022.



Il Segretario Federico Pedini Amati gioca d’anticipo: “Abbiamo emesso questo avviso d’interesse ora per evitare polemiche legate alla sua pubblicizzazione, definire requisiti di partecipazione certi e delineare un quadro di mercato completo dei soggetti interessati”. La scadenza è fissata per il 21 luglio.

“Abbiamo scelto di giocare d’anticipo, per evitare polemiche riguardanti la pubblicizzazione e fornire requisiti di partecipazione trasparenti e universali per tutti”. Così il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati rende noto, insieme al Direttore dell’Ufficio del Turismo Annachiara Sica, la pubblicazione sul portale www.gov.sm , nella sezione “Bandi, Appalti ed Avvisi Pubblici”, dell’Avviso Esplorativo per l'individuazione di un operatore economico a cui affidare il servizio di progettazione, coordinamento, organizzazione, produzione e comunicazione della manifestazione “Il Natale delle Meraviglie” 2022.

La manifestazione dovrà essere realizzata nel Centro Storico della Repubblica di San Marino dal 26 novembre 2022 all’8 gennaio 2023. Il termine per la presentazione della manifestazione di interesse e della relativa documentazione è fissato per le ore 12.00 del giorno 21 luglio 2022 secondo le modalità contenute nell’avviso.

Entrambi, nella presentazione ufficiale compiuta questo pomeriggio nella sala conferenze della Segreteria Turismo, hanno ricordato come “potrà partecipare a questa manifestazione d’interesse l’operatore economico sammarinese singolarmente, o in alternativa, in qualità di Capofila di un’aggregazione di operatori economici (anche non sammarinesi) pari ad un massimo di tre. Qualora si scegliesse di partecipare come aggregazione, il capofila di progetto dovrà sempre e comunque essere sammarinese. Inoltre, all’interno dell’Avviso Esplorativo, sono indicati i codici ATECO che i manifestanti saranno tenuti a soddisfare”.

La volontà di identificare un soggetto, in qualità di Capofila, è dettata dall’esigenza di avere un unico soggetto responsabile dell’intero evento, al fine di realizzarlo in maniera coordinata, organica, uniforme, con una correlazione lineare e compiuta tra le varie attività e iniziative presenti. Lo stesso disciplinerà autonomamente i rapporti con gli altri componenti dell’aggregazione. Tra i requisiti previsti, essenziale l’aver organizzato negli ultimi 5 anni almeno un evento di analoga complessità all’evento e di un valore complessivo uguale o superiore ai 40.000 €.



