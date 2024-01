Segreteria Turismo: "Eventi, un 2024 ricco di novità!" Il Segretario di Stato per il Turismo ha presentato il nuovo palinsesto

Segreteria Turismo: "Eventi, un 2024 ricco di novità!".

Il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati e il Direttore dell’Ufficio del Turismo FF Alessandra Renzi hanno presentato questa mattina ai media, alle associazioni di categoria e agli organizzatori coinvolti il palinsesto degli eventi turistici e di intrattenimento 2024. La Segreteria di Stato per il Turismo sostiene con intervento diretto oltre 60 associazioni, enti e promoter che organizzano un totale di quasi 80 eventi (dato in continuo aggiornamento) per 259 giorni complessivi coperti da iniziative di vario tipo. Il Segretario di Stato per il Turismo Pedini Amati le ha raccolte e raggruppate per tipologie oltre che per periodo di svolgimento. Ogni mese avrà un main event, si parte con l’Arena del Folk, una nuova iniziativa ospitata dalla Sala Little Tony che riporterà a San Marino il ballo liscio poi ci si sposta al Teatro Nuovo di Dogana il 24 febbraio con la finalissima di Una Voce per San Marino. A marzo la 25esima edizione del Festival Internazionale della Magia, ad aprile, con la bella stagione, si torna in Centro Storico con Energika, poi Calici di Bolle e, anticipato a giugno arriva RAPublic con un ospite d’eccezione. Conferme per i mesi di luglio e agosto con Giornate Medioevali, San Marino Comics e SMIAF. A Settembre la MotoGP, a ottobre Rallylegend e un evento dedicato ad halloween. Per il ponte di Ognissanti torna CioccolaTI mentre dal 30 novembre sarà riproposto Il Natale delle Meraviglie. Tra le rievocazioni storiche non mancheranno i raduni di Arcieri e i tornei della Federazione Sammarinese Balestrieri, per gli appassionati di giochi storici è confermata la San Marino Game Convention. Numerosi gli eventi musicali, per gli appassionati di ogni genere, dal folk al rap, dalla discoteca con la conferma di Symbol Reunion alla musica pop con alcuni concerti in via di definizione. La Banda di San Marino e la Corale di San Marino organizzeranno una serie di appuntamenti in Centro Storico così come la San Marino Concert Band; Montegiardino riproporrà “Artisti in casa” e Fiorentino “Castellaccio Vibra Musica”. Numerosi gli show dedicati alle famiglie con San Marino Comics e i numerosi eventi correlati a far da padrone. Particolare attenzione verrà dedicata allo sport, al benessere e alle attività outdoor con la conferma di Energika in aprile e la novità FLUXO per i mesi estivi. Confermate le rassegne dedicate all’enogastronomia: Calici di bolle, MiGusto, CioccolaTI e Beer Fest. Gli appassionati di raduni su due ruote potranno godersi il Full Throttle Party e il Vespa Day mentre per quelli che preferiscono le 4 ruote arriverà per la prima volta sul Titano la Pechino-Parigi. Numerosi gli eventi sportivi, alcuni dei quali sostenuti insieme alla Segreteria con specifica delega: dal passaggio del Tour de France agli Internazionali di Tennis, dal Gp di San Marino e della Riviera di Rimini a Rallylegend. Previsti due nuovi eventi “religiosi” in linea con la volontà di sviluppare quel preciso settore turistico: a giugno una giornata dedicata ai giovani a novembre un progetto dedicato ai luoghi sacri del Paese. Il 21 settembre si celebrerà la Giornata Europea del Patrimonio UNESCO mentre il 27 settembre la Giornata Mondiale del Turismo. Il prossimo 18 febbraio le celebrazioni per l’ingresso di San Marino fra i Borghi più belli d’Italia.

Federico Pedini Amati (Segretario di Stato per il Turismo): “Ritengo che quello presentato oggi sia un palinsesto di alto livello, dove ci sono eventi di tipologie diverse per attirare turisti di tipologie diverse. Copriamo tantissime giornate e quasi tutti i week end dell’anno con iniziative di richiamo investendo cifre importanti a supporto dell’attività di enti, associazioni e promoter creando un indotto non indifferente. Vorrei ricordare però, che non sprechiamo risorse pubbliche, cerchiamo sempre sinergie pubblico/privato e sponsorizzazioni e in 4 anni di attività abbiamo restituito oltre 1 milione di euro alle casse dello Stato.

c.s. Segreteria di Stato per il Turismo

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: