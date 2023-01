Segreteria Turismo: Il Comandante di Vascello Francesco Cimmino a San Marino per parlare di turismo crocieristico

Il Direttore Marittimo dell’Emilia Romagna ha incontrato questa mattina il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati

Il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati ha ricevuto oggi presso la Segreteria di Stato per il Turismo il Comandante di Vascello Francesco Cimmino, Direttore Marittimo dell’Emilia Romagna, Capo del Compartimento Marittimo di Ravenna e Comandante del Porto di Ravenna, accompagnato dal Capo Segreteria Fabrizio Scaligina.

Tema principale, fra quelli discussi durante il cordiale colloquio, quello del turismo delle crociere che il Porto di Ravenna, sotto la gestione del Capitano Cimmino, sta sviluppando con convinzione e le cui ricadute coinvolgono inevitabilmente anche la Repubblica di San Marino che guarda da sempre con molto interesse ai turisti delle grandi navi.

È emersa dall’incontro la volontà chiara di proseguire nella collaborazione rinsaldando il rapporto di amicizia e sviluppando progetti a favore del turismo dell’area.



