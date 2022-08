Segreteria Turismo: Il turismo nel segno del cuore

Nell’Italia dei tanti turismi un esempio di ospitalità che affonda nell’amore della propria terra e nell’affetto verso un talento italiano apprezzato nel mondo. Il Segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati in visita privata alle Tenute Carrisi, a Cellino San Marco, insieme al Ministro italiano al Turismo Massimo Garavaglia



Il grande talento di un artista del calibro di Al Bano, non si esprime solo attraverso la musica e le tante canzoni che l’hanno reso famoso nel mondo ma contamina il suo vivere quotidiano e la sua capacità di esprimersi anche come imprenditore.

Ne sono un esempio lampante le Tenute Carrisi, l’azienda agricola creata dal celebre cantante a Cellino San Marco, suo paese natale, nel cuore della Puglia. Oltre a produrre vino e olio di qualità, una porzione della grande estensione territoriale è destinata proprio all’ospitalità, alla ricettività e alla ristorazione. Qui turisti italiani e stranieri, personalità illustri non solo del mondo dello spettacolo, trascorrono giornate di relax e vivono esperienze indimenticabili.

E di turismo, delle sue svariate espressioni e del suo valore economico e sociale, hanno parlato il Segretario di Stato al Turismo della Repubblica di San Marino, Federico Pedini Amati, il collega Ministro del Turismo Massimo Garavaglia e Al Bano Carrisi, mettendo in risalto proprio l’aspetto identitario, la cultura di una comunità e di un territorio, di cui San Marino è espressione.

Un incontro piacevole e costruttivo, che si è svolto in un clima di familiarità e amicizia e che ha consentito di condividere importanti spunti di riflessione.



Comunicato stampa

Segreteria di Stato Turismo



