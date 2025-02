Segreteria Turismo: In 1000 sul Titano per “Una voce per San Marino”

Il prossimo week end si terranno le audizioni che determineranno chi parteciperà a San Marino Song Contest

210 semifinalisti da 26 differenti Paesi che saranno accompagnati da band, ballerini e performer, manager, famiglie e supporter si apprestano a raggiungere la Repubblica di San Marino per le semifinali di Una Voce per San Marino e per conquistare l’accesso a San Marino Song Contest del prossimo 8 marzo.

I numeri, forniti da Media Evolution che per il quarto anno organizza l’evento, confermano la bontà dell’iniziativa che garantisce indotto al settore alberghiero, della ristorazione e, più ampiamente, all’economia turistica sammarinese. Molto interessante anche l’impatto mediatico dell’appuntamento con il profilo Instagram dell’evento che ha superato i 4 milioni di visualizzazioni negli ultimi 90 giorni.

Complessivamente si attendono in Repubblica oltre 1000 visitatori, Spagna e Regno Unito i Paesi più rappresentati insieme all’Italia. Le semifinali di Una Voce per San Marino si terranno il prossimo week end alla Sala Little Tony di Serravalle e saranno trasmesse in differita dalla San Marino RTV.

Federico Pedini Amati (Segretario di Stato per il Turismo): “Una Voce per San Marino nasce proprio con l’obiettivo di attrarre turismo a San Marino in un periodo di bassa stagione. Le selezioni sono distribuite lungo tutto l’anno e consentono ad hotel e ristoranti di lavorare grazie alle centinaia e centinaia di artisti che arrivano da tutto il mondo. I dati che Media Evolution, che ringrazio, ci fornisce sono incoraggianti e ci impongono di continuare a credere in questo progetto che avrà il suo culmine il prossimo 8 marzo con San Marino Song Contest”.



Comunicato stampa

Segreteria di Stato Turismo