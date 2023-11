Segreteria Turismo: Inaugurata a La Verna la mostra “Via dei presepi dei monti sacri” L’iniziativa rientra nei progetti di collaborazione della Segreteria di Stato per il Turismo con i territori limitrofi

Segreteria Turismo: Inaugurata a La Verna la mostra “Via dei presepi dei monti sacri”.

È stata inaugurata ieri a Chiusi della Verna la mostra organizzata dall’Associazione Nazionale Città dei Presepi “Via dei presepi dei monti sacri: La Verna, San Marino, San Leo”, un progetto che rientra nel programma per la valorizzazione degli itinerari Francescani fra le località di San Marino, San Leo e La Verna con il supporto sammarinese al Progetto “Francesco 4.0” in collaborazione con il Comune di San Leo.

Per la Repubblica di San Marino e la Segreteria di Stato per il Turismo Sara Toccaceli in rappresentanza del Segretario di Stato Federico Pedini Amati.

Il legame tra San Marino e La Verna è storico, come ha ricordato Sara Toccaceli “la Colonia di San Marino è ormai considerata un’ambasciata della Repubblica” e l’impegno della Congregazione di Serravalle e dell’Associazione Granello di Senape ha reso questi progetti un orgoglio anche per il nostro Paese.



Comunicato stampa

Segreteria di Stato per il Turismo

