Segreteria Turismo: incontro con i Capitani di Castello

Nella giornata del 23 giugno il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati ha incontrato presso i propri uffici i Capitani di Castello ai quali ha presentato una serie di iniziative pensate per coinvolgere l’intero territorio sammarinese. L’incontro è servito per avviare una serie di analisi su eventi, piani e progetti che possano interessare le amministrazioni locali e, l’idea è allo studio, anche alcune zone del circondario. Il clima disteso del confronto incoraggia la Segreteria a lavorare con convinzione ai programmi strutturati.

Federico Pedini Amati: “San Marino ha un centro storico la cui bellezza è universalmente riconosciuta ma non dobbiamo e non possiamo dimenticare il valore del nostro territorio nella sua interezza. Ho voluto confrontarmi con i Capitani di Castello per presentare loro alcune idee con lo scopo di ricevere feedback utili alla costruzione di progetti sinergici che coinvolgano le amministrazioni locali sammarinesi e, se possibile, anche qualche area dei territori circostanti. Ho trovato grande sostegno e grande collaborazione, stimolo a proseguire nella realizzazione dei programmi che abbiamo in mente”.

Comunicato stampa

Segreteria di Stato per il Turismo