Segreteria Turismo: La Cava dei Balestrieri conquista il pubblico americano.

Mercoledì notte, la suggestiva location nel Centro Storico di San Marino è stata scelta dai Meduza - noto gruppo di musica House - per una diretta streaming su Live Nation Entertainment. Oltre 1 milione le visualizzazioni.

“A magic castle, one of the most beautiful locations ever chosen for a Live of our broadcaster”.

Queste le parole con cui la speaker di Live Nation Entertainment, storica multinazionale di intrattenimento americana con sede a Beverly Hills, ha commentato quanto avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì all’interno della Cava dei Balestrieri.

La location, tra le più suggestive del Centro Storico di San Marino, è stata scelta come palcoscenico per un live streaming molto speciale: quello dei Meduza, celebre gruppo EDM italiano, famosi per i singoli dal successo internazionale come Piece of Your Heart, Lose Control, Born To Live. In particolare, la prima traccia ha raggiunto la seconda posizione della UK Singles Chart e il 20 novembre 2019 è stata nominata ai Grammy Awards nella categoria "Miglior registrazione dance”.

I numeri che la diretta ha raggiunto sono davvero impressionanti per la più piccola Repubblica al Mondo: oltre 1 milione di visualizzazioni, con picchi massimi di 32 mila persone connesse contemporaneamente e più di mille commenti.

Un’iniziativa che ha rispettato tutti i regolamenti per il contrasto all’emergenza sanitaria Covid-19 - in Cava dei Balestrieri erano presenti solo i Dj e i cameramen per le riprese - e che può essere considerata a pieno titolo un modo innovativo per promuovere il nostro Paese all’estero a costo zero, anche per un pubblico più giovane e molto distante come quello americano.

Il video registrato sarà presto pubblicato sul canale ufficiale Youtube della band.

