Segreteria Turismo: Onorificenza ad Arrigo Cipriani

Arrigo Cipriani, l’imprenditore italiano più celebre nel mondo, nel settore della ristorazione, dell’ospitalità, dell’eleganza e del lusso, accompagnato dal Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati è stato ricevuto oggi in Udienza dai Capitani Reggenti SE Giancarlo Venturini e SE Marco Nicolini, Udienza al termine della quale è stato insignito dell’onorificenza dell’Ordine Equestre di Sant’Agata per l’impegno profuso nel settore della ristorazione, dell’ospitalità e più ampiamente nel settore del turismo. Arrigo è figlio di Giuseppe, che nel 1931 a Venezia diede vita al celebre Harry’s Bar, ritrovo cosmopolita di artisti e viaggiatori, inserito fra i beni di interesse culturale dal Ministero italiano, protagonista di libri, canzoni, film e leggende. La sua storia rende oggi l’Harry’s Bar il più noto bar del pianeta. Lì vennero creati il Bellini e il Carpaccio, lì trovarono ispirazione e serenità Hemingway, Toscanini, Truman Capote, Peggy Guggheneim e tante altre celebrità. Da quello che ormai è divenuto e vero e proprio monumento all’ospitalità, all’eleganza e alla ristorazione italiana e soprattutto dalla mente illuminata di Arrigo Cipriani che ne ha ereditato la gestione, è partita l’epopea della famiglia Cipriani che oggi, passata nelle mani del figlio Giuseppe, conta ristoranti e lounge in 12 differenti città nel mondo, hotel, aziende di produzione di specialità alimentari italiane e discoteche. Secondo alcune statistiche i locali di Cipriani sono in grado di servire 6000 clienti al giorno. E’ recente l’interessamento della famiglia Cipriani ad un importante investimento sul territorio della Repubblica di San Marino. Inoltre, Arrigo Cipriani è artista, sportivo, giornalista e scrittore con all’attivo 12 opere, alcune delle quali tradotte in più lingue, molto apprezzate da critica e pubblico.

c.s. Segreteria di Stato Turismo