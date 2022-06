Segreteria Turismo, Pedini Amati a Salerno

Il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, insieme all'Assessore al Turismo e alle Attività Produttive Alessandro Ferrara, ha ricevuto questa mattina a Palazzo di Città il Segretario di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino Federico Pedini Amati. L'incontro di questa mattina segue i contatti già stabiliti nei mesi scorsi in occasione di eventi turistici nazionali ed internazionali, nell'ottica di un rapporto di collaborazione finalizzato alla creazione di un canale di incoming tra le due realtà. A tale scopo sono già stati attivati i contatti tra tour operator Salernitani e Sammarinesi, che nelle prossime settimane e mesi proseguiranno con incontri e workshop. Si è ipotizzato, in particolare, di unire "idealmente" gli eventi rievocativi medievali delle due città, oltre che di un simbolico gemellaggio tra la Piazza della Libertà situata di fronte al Palazzo del Governo della Repubblica di San Marino e la nuova Piazza della Libertà sul lungomare cittadino di Salerno.

c.s. Segreteria di Stato Turismo